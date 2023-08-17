Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 17 Agustus: Libra Jangan Tunda Masalah Keuangan, Pisces Hindari Berdiam Diri di Rumah

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 17 Agustus: Libra Jangan Tunda Masalah Keuangan, Pisces Hindari Berdiam Diri di Rumah
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA kata nasib peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan juga Pisces dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Masalah uang atau masalah bisnis harus segera diselesaikan. Jika Anda menundanya lebih lama lagi, malah jadi tambah rumit dan bisa-bisa malah orang lain yang akan mengambil keputusan. Bertindaklah sekarang!

2. Scorpio: Jangan hanya diam, hari ini coba lebih ekspresif kepada teman-teman tersayang dan juga anggota keluarga tercinta. Ini penting, Anda harus menemukan cara untuk membuat mereka juga merasa spesial.

3. Sagitarius: Dedikasi dan ketekunan Anda berbuah apresiasi dan pujian dari seseorang yang punya pengaruh besar. Para Sagitarius yang sudah bekerja keras berhak mendapatkan ini.

Halaman:
1 2
      
