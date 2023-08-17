Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 17 Agustus: Aries Ada Seseorang Mempersulit, Virgo Dapat Energi yang Bisa Dimanfaatkan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 17 Agustus: Aries Ada Seseorang Mempersulit, Virgo Dapat Energi yang Bisa Dimanfaatkan
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
PENASARAN dengan peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari New York Post, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, hingga Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Ada seseorang di lingkungan pekerjaan yang mempersulit hidup Anda akhir-akhir ini. Sebaiknya segera bicarakan soal ini, kalau tidak mereka akan terus membuat hidup Anda sengsara. Marah jika perlu dan beri peringatan tegas bahwa Anda tak main-main.

2. Taurus: Usaha para Taurus masih kurang, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kepada dunia apa yang mampu diri Anda lakukan.

3. Gemini: Tampaknya seseorang telah memanfaatkan sifat simpatik Anda dan ini harus segera dihentikan. Sayangnya, tak cukup hanya berbicara tapi Anda harus melakukan sesuatu yang membuat mereka sadar sepenuhnya.

Halaman:
1 2
      
