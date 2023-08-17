Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tingkah Lucu Cipung Berantakin Kado Rafathar, Bikin Salah Fokus

Firza Alifia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |02:03 WIB
Tingkah Lucu Cipung Berantakin Kado Rafathar, Bikin Salah Fokus
Rafathar dan Cipung. (Foto: Youtube)
A
A
A

TINGKAH lucu Cipung berantakin kado Rafathar kembali mendapat perhatian dari netizen. Pasalnya tingkah Cipung saat ulang tahun Rafathar ini bikin gemes.

Dilansir dari Youtube Rans Entertainment, terlihat Cipung ikut merayakan ultah Rafathar ke-8 . Netizen dibuat salah fokus dengan tingkah Cipung yang paling heboh.

Cipung sangat gemes saat mengenakan baju berwarna belang-belang biru, hijau dan coklat. Terlihat sebelum sesi pembukaan kado, Cipung sudah heboh dengan acara kejutan Rafathar.

Cipung

"Aa..Aa.." ungkap cipung sambil tak sabar menunggu kedatangan Rafathar, dikutip dari kanal Youtube Rans Entertainment.

Setelah itu bersama dengan Rafathar, Mba Lala dan Sus Rini, Cipung terlihat juga ikut antusias untuk membuka kado Rafathar yang sangat banyak. Sesekali Cipung juga terlihat lompat-lompat karena sangat senang dengan pembukaan kado.

"Yeay!" Ungkap Cipung sambil bertepuk tangan

Cipung juga ikut membantu mengambilkan beberapa kado dan memberikannya kepada Rafathar. Sus Rini juga ikut memberikan kado kepada Cipung untuk dibukanya.

Halaman:
1 2
      
