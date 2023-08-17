Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Trik Bennu Sorumba Rias Iriana Jokowi di HUT Kemerdekaan RI, Aplikasikan Lipstick Glossy agar Semakin Segar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:11 WIB
Trik Bennu Sorumba Rias Iriana Jokowi di HUT Kemerdekaan RI, Aplikasikan Lipstick Glossy agar Semakin Segar
Potret cantik Iriana Jokowi kenakan busana adat Bali. (Foto: Instagram @bennusorumba)
A
A
A

MAKEUP Artist (MUA) Juanda Hasid Sorumba alias Bennu Sorumba mendapatkan kesempatan untuk merias Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Dia tampak mempersiapkan penampilan Istri Presiden Jokowi ini di momen upacara HUT RI Ke-78 yang digelar di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi (17/08/2023).

Dalam salah satu potret yang dia bagikan di akun Instagramnya, Iriana terlihat menggunakan riasan yang sedikit lebih bold dan berwarna. Sebab, Bennu ingin membuat penampilan Iriana serasi dengan baju adat penari Bali yang dikenakan.

“Ibu negara menggunakan pakaian adat penari Bali,” tulis Bennu, dalam unggahan di akun Instagramnya, @bennusorumba, Kamis, (17/8/2023).

Meski mengenakan warna foundation nan cerah, Bennu tampak mengaplikasikan warna lipstick glossy berwarna merah cabai sehingga penampilan Iriana tampak lebih segar dan berwarna. Bennu juga terlihat mengaplikasikan warna riasan mata dengan nuansa warna gelap untuk membuat mata Iriana terlihat lebih hidup dan tegas.

Iriana Jokowi

Riasan tersebut tampak mirip dengan karakter riasan para penari Tari Legong, lengkap dengan detail hiasan mutiara kecil di bagian tengah alis, serta hiasan tiga titik putih di ujung mata. Riasan tersebut juga tampak berpadu sempurna dengan baju adat meriah yang dikenakan Iriana pagi itu.

Baju adat tersebut terdiri dari kemban berwarna emas yang menjadi penutup di bagian atas serta baju lengan panjang yang terbuat dari kain prada berwarna hijau tua penuh estetika. Kemban dan baju sekilas terlihat seperti kebaya di Jawa dan memiliki hiasan serta corak khusus.

Sementara di bagian rok, Iriana juga tampak mengenakan kain songket yang berwarna senada dengan baju atasan yang dia kenakan. Kain songket tersebut tampak memiliki corak dan warna emas yang identik dengan kemewahan serta keindahan.

Sebagai hiasan, pada bagian atas, Iriana juga terlihat mengenakan Badong berwarna emas, yakni sebuah perhiasan yang terbuat dari kulit hewan dan dikenakan melingkar di leher sehingga menutupi bahu.

Halaman:
1 2
      
