Posisi Tubuh saat Melakukan Gerakan Sit Up, Perhatian agar Tidak Salah

SIT UP merupakan olahraga yang sering kali dipilih untuk melatik kekuatan otot perut. Cara melakukannya pun sebenarnya sangat mudah karena bisa tanpa alat. Namun, terkadang orang bingung posisi tubuh saat melakukan gerakan sit up yang tepat itu seperti apa sih?

Selain melatih kekuatan otot perut, sit up pun bermanfaat untuk melatih otot perut, dada, fleksor pinggul, punggung bawah, dan leher. Sit up menggunakan berat badan untuk memperkuat dan mengencangkan otot perut.

-Manfaat sit up





Mengutip berbagai sumber, sit up memiliki manfaat lain yang bagi untuk tubuh seperti kekuatan inti, di mana ini akan mengurangi risiko sakit punggung dan cedera. Dengan inti yang kuat, Anda dapat bergerak dengan lebih mudah saat menyelesaikan rutinitas harian dan dalam aktivitas atletik.

Lalu, sit up bermanfaat membangun kekuatan otot di otot perut dan pinggul. Ini membantu meningkatkan massa dan fungsi otot.

Nah, buat Anda yang merasa postur tubuh kurang baik, bisa juga melakukan sit up lho. Pasalnya, sit up membangun inti yang kuat dan kokoh memudahkan tubuh menjaga pinggul, tulang belakang, dan bahu sejajar. Sit up sangat membantu memperbaiki postur tubuh. Manfaat dari postur tubuh yang baik termasuk mengurangi rasa sakit dan ketegangan, meningkatkan tingkat energi, dan meningkatkan pernapasan.