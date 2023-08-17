Benarkah Leher Hitam jadi Pertanda Gejala Diabetes?

BENARKAH leher hitam jadi pertanda gejala diabetes akan diulas dalam artikel ini. Dalam hal ini, kondisi leher hitam atau dikenal dengan istilah acanthosis nigricans kerap menjadi pertanyaan apakah bisa menjadi indikator adanya penyakit diabetes.

Melansir Absolute Health, leher hitam jadi pertanda gejala diabetes berkaitan dengan orang yang memiliki masalah resisten insulin. Kadar insulin tinggi menyebabkan hiperpigmentasi dan merangsang sel-sel kulit mati di belakang leher. Itulah mengapa timbul bercak hitam di belakang leher.

Leher hitam sering ditemukan pada orang yang mengalami obesitas atau menderita diabetes tipe 2. Kondisi ini juga berkaitan dengan masalah medis lainnya seperti penyakit sistem endokrin atau kanker saluran pencernaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan leher hitam jadi pertanda gejala diabetes. Dan tidak semua orang dengan gejala diabetes akan mengalami leher hitam

Faktor genetik dan gaya hidup memainkan peran penting dalam risiko terkena diabetes bagi seseorang.

Salah satu solusi untuk menguranginya adalah mengontrol pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat, termasuk menurunkan berat badan. Dengan menurunkan berat badan maka kadar gula darah menjadi normal dan kulit akan akan kembali cerah.