10 Contoh Poster Makanan Sehat dan Mudah Digambar

CONTOH poster makanan sehat dan mudah digambar bisa dipakai di sekolah-sekolah. Tujuannya agar murid bisa lebih paham tentang pola makan sehat.

Menjalani pola hidup sehat sejak dini memang baik dilakukan. Sayangnya, anak-anak masih banyak yang belum paham, bahkan cenderung lebih asyik memilih makanan siap saji ketimbang makanan sehat.

Untuk itu, tidak ada salahnya membuat contoh poster makanan sehat dan mudah digambar, agar lebih menarik perhatian dan mudah dimengerti.

10 contoh poster makanan sehat dan mudah digambar

1. Ikan Bergizi Tinggi Murah dan Enak





Contoh poster makanan sehat pertama merujuk pada gambar ikan, di mana dijelaskan bahwa ikan mengandung sumber protein yang baik. Mulai dari sumber mineral yang terdiri dari zar besi, yodium, selenium, hingga zat zinc.

Selain itu itu, ikan juga baik untuk penyediaan lemak bagi tubuh seperti asam lemak tidak jenuh dan EPA dan DHA.

Ikan juga baik dikonsumsi karena terdapat sumber vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan D.

2. Kurangi Makan Manis





Anak-anak memang sangat suka dengan makanan manis. Namun, sebagai orangtua pun harus tahu tentang kandungan dari makanan manis tersebut.

Pada poster tersebut bisa dilihat bahwa untuk hidup sehat, coba hindari makanan dan minuman yang manis-manis serta yang rendah gizi.

Jadikan buah dan sayuran sebagai sahabat ketika sedang bersantai dan melakukan berbagai aktivitas harian.