Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

10 Contoh Poster Makanan Sehat dan Mudah Digambar

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:39 WIB
10 Contoh Poster Makanan Sehat dan Mudah Digambar
Contoh Poster Makanan Sehat (Foto:Pinterest)
A
A
A

CONTOH poster makanan sehat dan mudah digambar bisa dipakai di sekolah-sekolah. Tujuannya agar murid bisa lebih paham tentang pola makan sehat.

Menjalani pola hidup sehat sejak dini memang baik dilakukan. Sayangnya, anak-anak masih banyak yang belum paham, bahkan cenderung lebih asyik memilih makanan siap saji ketimbang makanan sehat.

Untuk itu, tidak ada salahnya membuat contoh poster makanan sehat dan mudah digambar, agar lebih menarik perhatian dan mudah dimengerti.

10 contoh poster makanan sehat dan mudah digambar, dikutip berbagai sumber,Jumat  (18/8/2023).

1. Ikan Bergizi Tinggi  Murah dan Enak

Makan Ikan

Contoh poster makanan sehat pertama merujuk pada gambar ikan, di mana dijelaskan bahwa ikan mengandung sumber protein yang baik. Mulai dari sumber mineral yang terdiri dari zar besi, yodium, selenium, hingga zat zinc.

Selain itu itu, ikan juga baik untuk penyediaan lemak bagi tubuh seperti asam lemak tidak jenuh dan EPA dan DHA.

Ikan juga baik dikonsumsi karena terdapat sumber vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan D.

2. Kurangi Makan Manis

Poster Sehat

Anak-anak memang sangat suka dengan makanan manis. Namun, sebagai orangtua pun harus tahu tentang kandungan dari makanan manis tersebut.

Pada poster tersebut bisa dilihat bahwa untuk hidup sehat, coba hindari makanan dan minuman yang manis-manis serta yang rendah gizi.

Jadikan buah dan sayuran sebagai sahabat ketika sedang bersantai dan melakukan berbagai aktivitas harian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/481/3154312/alergi-zpFP_large.jpg
3 Perbedaan Alergi dan Intoleransi Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/481/3024380/prevalensi-alergi-protein-susu-sapi-pada-anak-di-indonesia-masih-tinggi-ini-penjelasan-dokter-thhHZ83NRJ.jpg
Prevalensi Alergi Protein Susu Sapi pada Anak di Indonesia Masih Tinggi, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/481/2964670/kisah-artika-sari-devi-alami-psoriasis-hingga-bingung-cari-dokter-kulit-wkjTsVmhnc.jpg
Kisah Artika Sari Devi Alami Psoriasis hingga Bingung Cari Dokter Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/487/2925843/merana-banget-wanita-ini-alergi-37-makanan-of7qARO6lY.jpg
Merana Banget! Wanita Ini Alergi 37 Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/487/2868632/berkaca-dari-penyakit-aming-ini-penyebab-bibir-bengkak-akibat-alergi-6vuq7y5qUP.jpg
Berkaca dari Penyakit Aming, Ini Penyebab Bibir Bengkak Akibat Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/483/2868625/bibir-aming-mendadak-bengkak-terserang-alergi-SbHKkCFB3x.jpg
Bibir Aming Mendadak Bengkak, Terserang Alergi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement