5 Tips Menjaga Diri saat Polusi Udara, Efektif Cegah Gangguan Pernapasan

SEBAGAI orang yang hidup sehat kita harus waspada dan melindungi diri kita dari penyakit. Salah satunya melindungi diri dari polusi udara yang semakin memburuk.

Polusi udara dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini karena adanya bahan-bahan berbahaya dan polutan tinggi. Tak heran kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari polusi udara dengan beberapa upaya.

Dilansir dari halaman resmi lung.org, Jumat (18/08/2023) berikut lima tips menjaga diri saat polusi udara, yuk disimak!

1. Dilarang membakar sampah di perkarangan rumah

Membakar sampah diperkarangan rumah adalah sumber utama yang tidak baik bagi masyarakat. Sebab ada partikel-partikel padat dan zat beracun yang terdapat pada sampah. Ketika dibakar sampah ini akan berubah menjadi polusi udara yang memburuk dan akan memberikan gangguan kesehatan seperti sesak nafas, serangan jantung dan penyakit mata.

2. Memakai masker

Memakai masker salah satu upaya yang baik untuk melindungi diri agar terhindar dari polusi udara. Ketika memakai masker pilihlah yang senyaman mungkin dan mampu membuat diri terhindar dari serangan penyakit seperti asma, gangguan pernapasan, jantung dan bronkitis.

Maka dari itu sebagai manusia kita harus memakai masker agar terhindari dari polusi udara dan akan membuat diri kita merasa nyaman dan tentram.

3. Dilarang olahraga di luar ruangan ketika polusi udara tinggi.

Olahraga di luar ruangan memang sangat bagus untuk kesehatan. Apalagi dengan menghirup udara yang segar sangat baik bagi pernapasan dan pada diri kita sendiri. Tapi jika sedang terjadinya polusi udara yang tinggi ada baiknya jangan berolahraga di luar rumah.

Kondisi ini dapat menyebabkan diri kita terkena polusi udara seperti batuk-batuk, sesak nafas dan iritasi mata. Jika kalian memaksa diri anda untuk tetap olahraga di luar ruangan dengan keadaan polusi udara yang tinggi, cobalah cari tempat olahraga yang tidak ada polusi udara seperti taman yang terhindar dari jalanan yang ada kendaraan polusi udara.