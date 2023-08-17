Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara Memburuk, Ini 5 Cara Terhindar dari Radang Tenggorokan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:01 WIB
Polusi Udara Memburuk, Ini 5 Cara Terhindar dari Radang Tenggorokan
Polusi udara memburuk. (Foto: Radar digest)
A
A
A

KINI masyarakat mengeluhkan polusi udara di Ibu Kota Jakarta yang makin meningkat. Tentu publik khawatir dengan masalah kesehatan yang bisa mengancam mereka.

Salah satunya ialah penyakit radang tenggorakan. Perlu diketahui bahwa kondisi udara yang buruk juga bisa menyebabkan masalah pada saluran pernapasan termasuk radang tenggorakan.

 radang

Dilansir Mayo Clinic, radang tenggorokan adalah infeksi bakteri yang dapat membuat tenggorokan Anda terasa sakit dan gatal. Jika tidak diobati, radang tenggorokan dapat menyebabkan komplikasi, seperti radang ginjal atau demam rematik.

Radang tenggorokan paling sering terjadi pada anak-anak. Namun, di kondisi udara yang kotor, penyakit ini bisa saja menyerang segala usia dengan mudah.

 BACA JUGA:

Berikut beberapa cara untuk mencegah penyakit rasang tenggorakan di tengah polusi udara.

1. Sering Cuci Tangan

Cara pertama ialah sering mencuci tangan terlebih usai terpapar dari luar. Kondisi udara yang buruk tentu akan membuat sejumlah bagian tubuh khususnya tangan terpapar debu dan bakteri.

Pastikan Anda segera membersihkan tubuh saat pulang dari berpergian. Tak lupa pula untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau saat hendak memegang ajr wajah.

2. Menggunakan Air Purifier

Kemudian menggunakan air purifier di rumah. Dilansir NDTV, air purifier dapat membersihkan udara di dalam rumah dan memberikan kualitas udara yang lebih baik.

Cara ini akan membantu Anda tetap di dalam dan menghirup udara bersih, dan bisa membantu untuk mengurangi risiko terkena radang tenggorokan.

 BACA JUGA:

3. Mengonsumsi Teh Kamomil

Teh kamomil tak hanya menyegarkan, tapi juga memiliki manfaat untuk mencegah radang tenggorakan akibat polusi udara.

Teh kamomil dikenal memiliki sifat antiradang untuk mengurangi pembengkakan dan kemerahan. Teh kamomil juga memiliki sifat antioksidan yang bermanfaat untuk perbaikan jaringan dan kesehatan. Tindakan antispasmodik chamomile juga mengurangi batuk.

Halaman:
1 2
      
