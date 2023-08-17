Miris! Angka Kesuburan di China Anjlok hingga Titik Terendah, Ini Penyebabnya

ANGKA kesuburan China mengalami penurunan ke titik terendah 1,09 pada 2022. Hal tersebut membuat pemerintah menjadi gelisah dan berupaya meningkatkan jumlah kelahiran baru di negaranya yang selalu turun.

Pusat penelitian kependudukan dan pembangunan China telah menetapkan jika Negeri Tirai Bambu ini sebagai negara dengan tingkat kesuburan paling rendah yang memiliki jumlah populasi yang lebih dari 100 juta jiwa.

Merangkum dari Reuters, Jumat (17/8/2023) tingkat kesuburan China menjadi salah satu yang terendah di dunia, disusul Hongkong, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan. Akibat fenomena ini, Beijing terus mencoba menaiki angka kelahiran termasuk memberikan insentif finansial dan fasilitas penitipan anak yang jauh lebih baik.

China mengatakan akan berfokus pada dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan peningkatan kualitas penduduk dan berusaha mempertahankan tingkat kesuburan. Tujuannya agar selalu mendukung pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

Akibat biaya penitipan anak yang tinggi, para wanita harus berhenti bekerja. Selain itu diskriminasi gender pada perempuan tradisional yang harus selalu merawat anak-anak mereka sudah tersebar luas di seluruh Negri.