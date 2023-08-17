Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara Bikin Bibir Pecah-Pecah, Konsumsi 5 Minuman Ini untuk Meredakannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |02:00 WIB
Polusi Udara Bikin Bibir Pecah-Pecah, Konsumsi 5 Minuman Ini untuk Meredakannya
Minuman untuk mengatasi bibir pecah-pecah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

POLUSI udara yang memburuk di sejumlah wilayah Indonesia dapat mengakibatkan dampak serius bagi kesehatan, salah satunya bibir pecah-pecah.

Bibir pecah-pecah dapat terjadi akibat dehidrasi yang diakibatkan paparan polusi. Oleh karena itu, bibir membutuhkan perhatian dan perawatan khusus.

Bibir pecah-pecah biasanya disebabkan karena kondisi lingkungan seperti perubahan cuaca, suhu ruangan, sedang berupuasa, atau mengalami penyakit tertentu. Jika kondisi tersebut dibiarkan secara terus menerus tentunya akan menurunkan rasa percaya diri.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023). Berikut daftar minuman yang dapat mengobati bibir pecah-pecah:

1. Air putih

Bibir pecha-pecah

Air putih merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi bibir pecah-pecah. Dengan memenuhi kecukupan air setiap harinya dapat membuat tubuh tetap terhidrasi sekaligus memastikan bibir tetap lembab.

2. Jus

Minuman jus dapat mengembalikan kelembapan pada bibir. Jika dikonsumsi secara rutin makan akan membuat bibir terlihat sehat dan lembut.

Banyak variasi jus yang dapat digunakan sebagai pencegah bibir pecah-pecah salah satunya adalah jus mentimun, jus lidah buaya, jeruk nipis, sayuran atau buah-buahan lainnya yang memiliki kandungan vitamin yang baik untuk kesehatan bibir.

3. Infused water

Infused water memiliki banyak manfaat bagi tubuh selain dapat mencerahkan kulit, infused water juga dapat membuat kulit lebih kencang dan lembab.

