Pengidap Diabetes, Ini 8 Makanan Sehat yang Aman Kamu Konsumsi

PENGIDAP diabetes wajib memilih-milih makanannya sebab tak semua makanan aman dikonsumsi. Makanan yang mengandung gula tinggi wajib dihindari agar gula darah tidak naik.

Pengidap diabetes tidak bisa makan sembarangan. Dikutip dari RS Mitra Keluarga, guna mencegah kadar gula darah naik, pasien diabetes harus mengubah pola makannya agar lebih sehat. Mereka wajib membatasi berbagai makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi natrium.

Apa saja makanan yang aman dan sehat bagi penderita diabetes?

1. Sayuran hijau

Konsumsi sayuran hijau yang rendah karbohidrat sehingga tidak akan memengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Sayuran hijau itu antara lain kangkung, bayam. Apalagi sayuran hijau banyak mengandung vitamin dan mineral.

2. Jus tanpa gula

Apakah penderita diabetes hanya boleh minum air putih seumur hidup? Jawabannya tidak. Penderita diabetes juga dapat menikmati jus tanpa gula seperti jus alpukat, jus berries, jus stroberi. Juga teh tanpa gula, kopi dengan susu rendah lemak, air putih dengan irisan lemon, dan juga buah segar.

3. Brokoli

Brokoli merupakan sayuran yang direkomendasikan dalam menu diet pasien diabetes. Brokoli mengandung banyak serat, vitamin C, dan potasium. Agar terasa lezat, brokoli bisa dimasak dengan cara dipanggang dengan minyak zaitun, dan diberi sedikit bumbu.

4. Kacang-kacangan

Biasanya, makanan ringan dalam kemasan mengandung tepung olahan, kadar gula yang tinggi, dan kandungan karbohidrat yang lebih banyak. Lantas apa camilan sehat untuk penderita diabetes yang boleh dikonsumsi?

Pilihlah camilan yang tidak mengandung banyak gula dan garam, atau memiliki indeks glikemik yang tinggi, seperti kacang-kacangan yang banyak proteinnya. Apalagi kacang-kacangan mengandung lemak sehat yang aman. Jenis kacang yang bisa dipilih kacang almond, kacang mete, pistachio, hazelnut, walnut, atau kacang tanah tanpa bumbu.

5. Daging tanpa lemak

Pengidap diabetes sebaiknya makan daging ayam bagian dada tanpa lemak. Daging ayam ini bisa dioleh dengan dipanggang. Pengidap diabetes penting untuk konsumsi protein hewani juga. Selain rendah kalori, daging tanpa lemak bisa menghambat lonjakan gula darah. Selain makan daging ayam juga daging sapi tanpa lemak.