5 Cara Hilangkan Kebiasaan Menggigit Kuku, Cegah Infeksi Saluran Pencernaan

KEBIASAAN menggigit kuku biasanya kerap dilakukan seseorang. Kabarnya kebiasaan menggigit kuku tersebut seringkali dilakukan tanpa sadar untuk mengurangi rasa cemas.

Padahal, jika aktivitas tersebut sering dilakukan, maka akan menimbulkan kerusakan pada kuku, infeksi jamur, gigi retak atau tidak merata. Parahnya lagi kebiasaan menggigit kuku dapat membuat infeksi saluran pencernaan terganggu akibat masuknya bakteri atau kuman yang berasal dari kuku.

Lantas bagaimnana cara untuk mengatasi kebiasaan ini? Melansir dari berbagai sumber, Kamis (17/8/2023). Berikut cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kebiasaan menggigit kuku :

1. Memotong kuku secara rutin

Kegiatan memotong kuku ternyata juga perlu untuk di perhatikan. Karena selain dapat membuat kuku menjadi lebih rapi, kuku yang mempunyai ukuran pendek juga akan mencegah kebiasaan menggigit kuku.

2. Menyibukkan diri dengan aktivtas lain

Mulailah dengan menyibukkan diri dengan mencari aktivitas lain yang bermanfaat, dengan cara seperti itu akan membuat seseorang lupa dengan kebiasaannya menggigit kuku.

3. Memberitahu bahaya dari kebiasaan menggigit kuku

Terkadang seseorang yang mempunyai kebiasaan menggigit kuku juga bisa jadi tidak mengetahui apa bahaya yang akan terjadi ketika melakukan kebiasaan tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya jika saling mengingatkan apabila melihat seseorang melakukan kebiasaan menggigit kuku.