Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Hilangkan Kebiasaan Menggigit Kuku, Cegah Infeksi Saluran Pencernaan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |23:30 WIB
5 Cara Hilangkan Kebiasaan Menggigit Kuku, Cegah Infeksi Saluran Pencernaan
Cara hilangkan kebiasaan mengigit kuku. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEBIASAAN menggigit kuku biasanya kerap dilakukan seseorang. Kabarnya kebiasaan menggigit kuku tersebut seringkali dilakukan tanpa sadar untuk mengurangi rasa cemas.

Padahal, jika aktivitas tersebut sering dilakukan, maka akan menimbulkan kerusakan pada kuku, infeksi jamur, gigi retak atau tidak merata. Parahnya lagi kebiasaan menggigit kuku dapat membuat infeksi saluran pencernaan terganggu akibat masuknya bakteri atau kuman yang berasal dari kuku.

Lantas bagaimnana cara untuk mengatasi kebiasaan ini? Melansir dari berbagai sumber, Kamis (17/8/2023). Berikut cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kebiasaan menggigit kuku :

1. Memotong kuku secara rutin

Kegiatan memotong kuku ternyata juga perlu untuk di perhatikan. Karena selain dapat membuat kuku menjadi lebih rapi, kuku yang mempunyai ukuran pendek juga akan mencegah kebiasaan menggigit kuku.

Kuku

2. Menyibukkan diri dengan aktivtas lain

Mulailah dengan menyibukkan diri dengan mencari aktivitas lain yang bermanfaat, dengan cara seperti itu akan membuat seseorang lupa dengan kebiasaannya menggigit kuku.

3. Memberitahu bahaya dari kebiasaan menggigit kuku

Terkadang seseorang yang mempunyai kebiasaan menggigit kuku juga bisa jadi tidak mengetahui apa bahaya yang akan terjadi ketika melakukan kebiasaan tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya jika saling mengingatkan apabila melihat seseorang melakukan kebiasaan menggigit kuku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/487/3089855/waspada_sering_nail_art_dan_terpapar_sinat_uv_berisiko_terkena_kanker_kulit-et0V_large.jpg
Waspada, Sering Nail Art dan Terpapar Sinat UV Berisiko Terkena Kanker Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/483/2956840/kuku-berubah-menjadi-kuning-ini-penyebabnya-FfZap2c6ci.jpg
Kuku Berubah Menjadi Kuning, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/487/2948972/mengapa-kuku-tangan-lebih-cepat-tumbuh-dibanding-kaki-ini-faktanya-vJ4cLX1z78.jpg
Mengapa Kuku Tangan Lebih Cepat Tumbuh Dibanding Kaki? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/481/2916572/kuku-kaki-raffi-ahmad-hancur-mengelupas-gegara-semangat-berolahraga-bCFUHkJdeA.jpg
Kuku Kaki Raffi Ahmad Hancur Mengelupas, Gegara Semangat Berolahraga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/481/2800041/duh-studi-sebut-manicure-memicu-ruam-reaksi-alergi-CYfFmhmpbL.JPG
Duh! Studi Sebut Manicure Memicu Ruam Reaksi Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171838//kesehatan_kuku-MgxJ_large.jpg
Wanita Wajib Tahu! 5 Tips agar Kuku Indah Sehat Alami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement