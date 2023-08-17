Diet Turunkan Berat Badan, Jangan Lakukan 5 Hal Ini

SAAT melakukan diet untuk menurunkan berat badan harus sabar dan santai. Ketika berat badan tak kunjung turun, jangan emosi sebab memang prosesnya lambat.

Diet yang sehat memang tak bisa dilakukan secara instan, semua harus dilakukan secara bertahap. Semakin menginvestasikan usaha yang tepat, maka semakin baik hasilnya.

Oleh karena itu, diet menurunkan berat badan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jika dilakukan dengan benar, bisa membantu dalam jangka panjang.

Jika ingin diet menurunkan berat badan ini sukses, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus stop dilakukan, dan jangan dilakukan sebagaimana diwarta dari Times of India.

1. Skip olahraga

Banyak orang pikir, sekali saja melewatkan satu sesi berolahraga adalah bukan masalah besar. Padahal ini salah loh! Karena artinya, disiplin Anda sudah mulai berkurang.

Jangan lewatkan sesi berolahraga walau hanya sekali pun; karena pada akhirnya menunda-nunda bisa berubah jadi berminggu-minggu dan berbulan-bulan.

2. Berhenti makan

Tipe kesalahan pertama dan paling sering dilakukan banyak orang saat ingin menurunkan berat badan. Turun berat badan drastis karena asupan makanan yang lebih sedikit, itu hanya untuk durasi yang sebentar.

Penurunan berat badan karena kurang makan sangat tidak sehat dan bisa berdampak buruk bagi tubuh. Selain itu, malah bisa bikin lonjakan berat badan yang cepat ketika kita mulai mengonsumsi makanan secara teratur.

3. Terus menghitung kalori yang terbakar

Pejuang diet biasanya tak sadar akan terus-terusan, mulai menghitung kalori yang hilang.

Kebiasaan ini memang baik untuk bisa tahu perkembangan diet yang dijalani, tapi ingat di sisi lain ini juga akan menambah beban orang. Patut diingat, konsep penurunan berat badan pada intinya bukan hanya asupan dan pembakaran kalori.