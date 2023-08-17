Serunya Wisata Susur Sungai dengan Perahu Bulat di Vietnam, Bisa Karaoke di Atas Air

CAM Thanh Coconut Village atau Coconut Tour di pinggiran Kota Hoi An, Vietnam merupakan destinasi wisat menyusuri Sungai Thu Bo dengan perahu bulat terbuat dari bambu atau disebut Quay Thung. Wisatawan bisa merasakan keseruan menyusur sungai yang dikelilingi hutan nipah.

MNC Portal Indonesia dalam tur bersama Mr. Tai Coconut Water Tur baru-baru ini berkesempatan menyusuri sungai di Coconut Village. Ada banyak pemandu wisata di kawasan ini yang menawarkan jasa untuk wisatawan menyusur sungai.

Begitu sampai di sebuah dermaga kecil, wisatawan langsung menaiki perahu bulat seperti mangkuk yang dikendalikan oleh seorang pendayung. Satu perahu bisa menampung tiga orang dengan pendayung.

Ketika naik ke perahu, para wisatawan bakal diberikan satu buah topi caping yang disebut Non La untuk melindungi kepala mereka dari panasnya matahari dan juga sebuah pelampung untuk menjaga keselamatan mereka. Nah, yang unik dari kegiatan susur sungai ini adalah sungainya yang di kelilingi oleh hutan pohon kelapa air atau biasa disebut nipah di Indonesia.

Para wisatawan bakal dimanjakan dengan pemandangan hutan nipah ini sepanjang perjalanan tur yang memakan waktu sekira 40 menit. Namun, anda tak perlu takut akan bosan dengan kegiatan tur ini.

Coconut Tour di Hoi An, Vietnam (MPI/Andhika)

Pasalnya, para pendayung bakal menawarkan anda untuk melakukan atraksi memutar perahu di atas sungai. Jika setuju, anda langsung akan dibawa berputar dengan cukup cepat dan itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat seru walaupun tentunya anda akan merasa sedikit pusing.

Sekira setengah perjalanan, seorang pendayung pun bakal melakukan atraksi lagi, tetapi kali ini dia melakukannya seorang diri. Dia memutar perahunya dengan sangat cepat di atas sungai hingga kemiringannya hampir 90 derajat. Atraksi tersebut pastinya akan membuat anda terkesima.

Nah, setelah atraksi itu selesai, pendayung tersebut bakal meminta saweran dari para wisatawan. Akan tetapi, pemandu wisata kami yang merupakan warga asli Vietnam yang mahir berbahasa Indonesia, Chau Quang Huong Duong, mengatakan anda hanya perlu memberi saweran sebesar 10 ribu hingga 20 ribu Dong Vietnam saja satu perahu atau sekira Rp6 ribu hingga Rp12 ribu saja.

“Nanti kasih 10 ribu atau 20 ribu Dong Vietnam saja ketika ada atraksi. Mereka (para pendayung) sudah senang diberi uang sebesar itu,” kata Chau Quang kepada awak media, Minggu, 13 Agustus 2023.

Coconut Tour di Hoi An, Vietnam (MPI/Andhika)

Tak lama kemudian, para wisatawan bakal berhenti di tengah sungai. Namun, tak sekadar berhenti, anda akan berkaraoke bersama rombongan anda yang dipandu dengan seorang warga lokal yang telah bersiaga di atas perahu bulat, lengkap dengan peralatan sound system-nya.

Para wisatawan pun bersorak-sorai bersama-sama dan sangat menikmati karaoke tersebut. Pasalnya, tak hanya lagu Vietnam yang diputar, anda juga bisa meminta untuk diputarkan lagu Bahasa Indonesia. Dan pilihan kami saat itu adalah lagu dangdut yang tentunya membuat suasana semakin meriah.