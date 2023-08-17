Cantiknya Angela Tanoesoedibjo Kenakan Wastra Sumatera Utara saat Upacara HUT Ke-78 RI

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengenakan wastra Sumatera Utara saat mengikuti upacara HUT ke-78 RI di Kemenparekraf, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023. (Instagram @angelatanoesoedibjo)

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo tampil cantik dengan mengenakan wastra Sumatera Utara saat menghadiri upacara memperingati HUT ke-78 RI di Kemenparekraf, Jakarta, Kamis (17/08/2023).

Angela mengunggah gayanya di Hari Kemerdekaan Indonesia di akun Instagram miliknya @angelatanoesoedibjo. Kain wastra bewarna peach dengan sentuhan gold, serta balutan brokat membuatnya terlihat begitu serasi.

BACA JUGA:

Angela dalam keterangannya membocorkan desainer yang membuat outfitnya disulap menjadi pakaian yang cantik dan elegan.

"Kali ini saya mengenakan wastra dari Sumatera Utara dengan sentuhan modem dari @mryogiep ratama @mahija.official dan @subengklasik," tulisnya.

Instagram @angelatanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini juga berterima kasih kepada make up artist (MUA) yang sudah membuat dirinya kian menawan dengan polesan make upnya, ketika menghadiri HUT ke-78 RI di Istana Negara.

"Thank you to team subuh hari ini @michelleadhitjan @yemimaeg," tulisnya.

BACA JUGA:

Angela Tanoe bersyukur karena kali ini bisa merayakan HUT RI bersama pasangan tercinta.

"Tahun ini berbeda karena pandemi sudah selesai, sehingga bisa upacara bersama pasangan," katanya.