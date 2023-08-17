Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengintip Tradisi Unik Nyotaimori, Menyajikan Sushi di Atas Tubuh Wanita Tanpa Busana

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:00 WIB
Tradisi Nyotaimori menyajikan sushi di atas tubuh perempuan di Jepang. (Foto: REUTERS)
MENGINTIP tradisi unik Nyotaimori yang menyajikan sushi di atas tubuh wanita tanpa busana di Jepang. Sushi menjadi salah satu makanan khas Jepang yang sudah sangat populer di dunia.

Umumnya, sushi disajikan di atas sebuah piring datar dan dihias sedemikian rupa agar terlihat menarik. Namun, ada tradisi di Jepang bernama Nyotaimori yakni menyajikan sushi di atas tubuh wanita tanpa busana.

Mengutip dari The Guardian dan The Messenger, tradisi ini sudah ada di Jepang sejak abad ke-18.

Kala itu Jepang terpecah ke dalam bebeapa negara bagian, sehingga para samurai harus mempertahankan wilayahnya masing-masing dengan cara bertempur. Setelah selesai bertempur, para samurai akan kembali dan merayakan kemenangan di rumah-rumah geisha.

Di mana para geisha akan berbaring di atas meja dengan dihiasi sejumlah makanan, seperti sushi dan sashimi. Selama menjalankan tugasnya, para wanita yang menjadi ‘piring’ tidak diperkenankan untuk berbicara dengan tamu.

Dalam tradisi ini, tubuh wanita yang telanjang dijadikan sebagai piring makanan. Perlu diketahui makanan yang di taruh di atas tubuh wanita sebelumnya telah dilapisi daun yang disanitasi untuk mencegah kontak makanan dan kulit secara langsung.

Selain untuk merayakan kemenangan para samurai, Nyotaimori juga digunakan oleh perdana menteri terakhir Jepang untuk menjamu tamu di istana. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menunjukan dedikasi kepada para pejabat asing

