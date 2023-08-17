Pengibaran Bendera Merah Putih dan Tarik Tambang dalam Air Meriahkan HUT ke-78 RI di Jakarta Aquarium Safari

Pengibaran bendera merah putih dan tarik tambang dalam akuarium saat perayaan HUT Ke-78 RI di Jakarta Aquarium Safari. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)

ATRAKSI pengibaran bendera merah putih dan tarik tambang dalam akuarium indoor raksasa di Jakarta Aquarium & Safari (JAQS), Neo Soho Mall, Jakarta Barat, Kamis (17/8/2023), memukau pengunjung. Event ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia.

Bendera merah putih sepanjang 25 meter itu dikibarkan dalam akuarium seluas 1 hektare oleh lima penyelam profesional pada pukul 08.00 WIB. Bendera akan terus berkibar dalam air seharian.

Bendera merah putih berkibar dalam akuarium dikelilingi oleh ikan-ikan cantik dan ikonik seperti hiu, pari hingga penyu.

BACA JUGA:

Pengibaran bendera merah putih dalam air turut diiringi nyanyian lagu 'Indonesia Raya' oleh 10 orang kelompok paduan suara dari siswa SD sampai SMA.

Usai pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan atraksi lomba tarik tambang dalam aquarium oleh dua tim, merah dan putih. Sebelum tarik tambang dimulai, putri duyung atau mermaid berkebaya turun untuk menjadi wasit.

Pengibaran bendera merah putih dan tarik tambang dalam air di JAQS (Okezone.com/Novie)

General Manager JAQS, Stephanie Tratama mengungkapkan bahwa tarik tambang dalam air sudah disiapkan jauh hari hanya untuk ditampilkan di Hari Kemerdekaan ke 78 Indonesia.

BACA JUGA:

"Namun, tentunya para penyelam juga akan memperhatikan kondisi satwa di akuarium tempat tarik tambang untuk memastikan kenyamanan satwanya," ujarnya.

Dalam perayaan HUT ke-78 RI di JAQS bertema 'Generasi Berkarya', juga ada atraksi lain seperti foto bersama satwa dan feeding show. Pengunjung juga turut menikmati sajian bolu bertema merah putih gratis.