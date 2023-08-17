8 Jajanan Anak 90-an Kaum Ekonomi Lemah, Siapa yang Kangen Rasanya?

SEIRING bergantinya zaman, banyak hal di sekeliling kita yang turut datang dan pergi. Salah satunya, kuliner hingga jajanan yang kerap menemani masa kecil kita dulu.

Tak bisa dipungkiri, selain suasananya yang belum secanggih sekarang, tentu yang paling membuat kangen adalah jajanannya. Apalagi bagi mereka yang berekonomi lemah, pastinya jajanan murah ini sangat menggemberikan.

Sayangnya, snack favorit di tahun 90-an sudah jarang ditemukan, bahkan beberapa sudah tidak diproduksi lagi. Padahal, banyak milenial jaman sekarang yang ingin bernostalgia bersama teman masa kecil dengan memakan jajanan lama.

Lantas, apa saja jajanan jadul tahun 90-an yang dulu hampir setiap hari menemani masa kecilmu? Yuk ikut bernostalgia bareng dengan daftar jajanan jadul berikut ini.

Cokelat Payung

Saat ini, kamu mungkin dengan mudah menemukan berbagai macam cokelat dengan rasa nan lezat. Namun, cokelat dengan bentuk payung yang unik ini sudah sangat sulit ditemukan, bahkan mungkin sudah tidak diproduksi kembali. Hayoo, siapa yang punya kenangan tersendiri dengan jajanan jadul era 90-an ini?

Lidi-Lidian

Jajanan jadul yang tersedia dalam rasa pedas dan asin ini sudah menjadi favorit anak generasi 90-an yang sampai sekarang masih sering ditemukan di warung-warung. Apa lagi kalau bukan lidi-lidian! Untungnya, saat ini jajanan ini masih bisa ditemukan di beberapa warung kelontong meski masih tergolong langka.

Chuba

Keripik singkong satu ini ikonik sekali di tahun 90-an dan jadi salah satu jajanan primadona anak-anak sekolah. Sekarang bungkusannya sudah berubah menjadi lebih bagus, lho!

Cokelat Kacamata

Salah satu jajanan jadul paling hits di era 90-an, yaitu coklat kacamata. Bentuk kemasannya yang seperti kacamata menarik sekali dan sering digunakan seperti kacamata dengan cara mengaitkan karet ke sampingnya.