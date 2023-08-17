Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tantanmen ala Chef Devina, Ramen Pedas Rendah Kalori Pas untuk Pejuang Diet

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:30 WIB
Resep Tantanmen ala Chef Devina, Ramen Pedas Rendah Kalori Pas untuk Pejuang Diet
Resep Tantanmen ala Chef Devina, (Foto: Instagram @devinahermawan)
RAMEN tak dipungkiri  merupakan salah satu kuliner khas Jepang yang semakin populer di Indonesia. Tak heran, kini menjelma jadi salah satu hidangan asing yang cukup banyak digilai masyarakat Indonesia terutama anak-anak muda.

Nah, dari sekian banyak jenis ramen, terdapat salah satu jenis ramen yang resepnya masih dari keturunan Tionghoa Sichuan, yakni Tantanmen Ramen. Punya tampilan khas berwarna oranye-kemerahan, tantanmen juga punya karakteristik sendiri yakni dengan penggunaan minyak wijen serta taburan biji wijen panggang di atasnya untuk menambah sedikit sensasi rasa pedas.

Biasanya, sajian ramen seperti tantanmen selalu dikaitkan dengan kalorinya yang tinggi. Namun, ternyata bisa loh membuat tantanmen yang rendah kalori. Cocok bagi Anda yang sedang berdiet menjaga berat badan atau ingin makan enak namun tak mau naik berat badannya.

Mengutip akun Instagram, @devinahermawan, Jumat (18/8/2023) tanpa berlama-lama, berikut resep tantanmen rendah kalori ala Chef Devina Hermawan yang bisa dicoba di rumah. Selamat mencoba!

 

Resep Tantanmen Pedas Rendah Kalori (untuk 6 porsi)

 

Bahan kuah:

 

10 gr jahe

1 buah bawang bombai

2 siung bawang putih

2 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdt dashi bubuk

2 liter air

500 ml susu almond tawar

1sdm kecap asin

Bahan topping tantan:

 

200 gr dada ayam filet

6 siung bawang putih

11 buah cabai rawit merah

1sdm gochujang atau saus sambal

1sdm selai kacang

2 sdt kecap asin

112 sdm kecap manis

1 sdt minyak wijen

150 ml air

