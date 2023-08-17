Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Brongkos, Makanan Yogyakarta Favorit Presiden Soekarno

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:27 WIB
Resep Brongkos, Makanan Yogyakarta Favorit Presiden Soekarno
Resep Brongkos. (Foto: Cookpad/Mira_Jabir)
A
A
A

INDONESIA memang memiliki berbagai macam masakan yang nikmat. Para presiden pun memiliki masakan kegemaran mereka masing-masing. Nah, salah satu presiden yang memang menyukai kuliner adalah Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Salah satu hidangan yang paling beliau sukai adalah brongkos, makanan tradisional Khas Yogyakarta. Walaupun demikian, usut punya usut kata brongkos sendiri awalnya diambil dari bahasa Inggris yakni brown horst yang artinya daging cokelat. Namun, karena nama tersebut susah diucapkan, masyarakat setempat menamainya brongkos.

Di samping itu, pada zaman dahulu brongkos hanya dihidangkan untuk golongan bangsawan saja. Sebab brongkos termasuk hidangan mewah, di dalamnya ada potongan daging sapi. Dahulu, daging sapi hanya disantap oleh masyarakat keturunan ningrat karena harganya yang mahal dan tidak dapat dijangkau masyarakat biasa.

Namun seiring berjalannya waktu, kini brongkos telah banyak dijajakan di warung makan daerah Jogja dan beberapa daerah Jawa Tengah lainnya seperti Solo, Demak, Magelang, serta daerah lainnya.

Makanan ini menjadi favorit banyak orang karena memiliki cita rasa rempah-rempah yang sangat kental bercampur dengan rasa gurih yang bisa menggoyang lidah. Tidak heran jika akhirnya Brongkos menjadi makanan kesukaan Ir. Soekarno.

Bagi kamu yang ingin mencicipi kelezatan brongkos bisa langsung membuatnya di rumah lho! Berikut ini resep brongkos yang dikutip dari YouTube Domo Bramantyo, Kamis (17/8/2023).

Bahan utama:

500 gram koyor daging sapi, potong dadu

100 gram kacang beras (kacang tolo), rebus sampai matang

500 ml santan

Bumbu:

10 bawang merah

7 siung bawang putih

10 cabai merah

2 ruas jari jahe

3 ruas jari kunyit

1 sdm ketumbar

5 cabai rawit merah

2 biji keluak, ambil bijinya saja

5 lembar daun jeruk

3 batang serai, geprek

Garam, gula pasir, dan kaldu jamur secukupnya

Halaman:
1 2
1 2
      
