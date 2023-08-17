Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Kue Bandros yang Identik dengan Perayaan HUT RI, Lengkap Beserta Sejarah dan Resepnya

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:00 WIB
Mengenal Kue Bandros yang Identik dengan Perayaan HUT RI, Lengkap Beserta Sejarah dan Resepnya
Sejarah dan resep kue bandros (Foto: Instagram/@yolandaliee.kitchen)
A
A
A

HARI ini, 17 Agustus 2023 HUT Ke-78 RI. Perayaan ini tak hanya menghadirkan semangat nasionalisme, tetapi juga keanekaragaman kuliner tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan.

Salah satu makanan tradisional yang identik dengan perayaan HUT RI adalah kue Bandros. Mari kita mengenal lebih dalam tentang kue Bandros, termasuk sejarahnya dan resep pembuatannya.

Sejarah Kue Bandros

Kue Bandros

(Foto: Instagram/@yolandaliee.kitchen)

Kue Bandros memiliki akar budaya yang dalam, terutama berasal dari Sunda, Jawa Barat. Nama "Bandros" sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang berarti "ditumbuk" atau "dipukul". Hal ini merujuk pada proses pembuatannya yang melibatkan penumbukan bahan-bahan utama dalam adonan kue ini.

Kue Bandros menjadi populer dan sangat identik dengan perayaan HUT RI karena pada awalnya, kue ini banyak dijual di sepanjang jalan menuju Monumen Nasional (Monas) di Jakarta saat upacara peringatan HUT RI.

Kue ini menjadi ikonik karena selain rasanya yang lezat, kue Bandros juga mengandung makna yang dalam.

Berikut adalah resep sederhana untuk membuat kue Bandros, agar Anda dapat merasakan kelezatan pada kue ini:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement