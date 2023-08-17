Mengenal Kue Bandros yang Identik dengan Perayaan HUT RI, Lengkap Beserta Sejarah dan Resepnya

HARI ini, 17 Agustus 2023 HUT Ke-78 RI. Perayaan ini tak hanya menghadirkan semangat nasionalisme, tetapi juga keanekaragaman kuliner tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan.

Salah satu makanan tradisional yang identik dengan perayaan HUT RI adalah kue Bandros. Mari kita mengenal lebih dalam tentang kue Bandros, termasuk sejarahnya dan resep pembuatannya.

Sejarah Kue Bandros

(Foto: Instagram/@yolandaliee.kitchen)

Kue Bandros memiliki akar budaya yang dalam, terutama berasal dari Sunda, Jawa Barat. Nama "Bandros" sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang berarti "ditumbuk" atau "dipukul". Hal ini merujuk pada proses pembuatannya yang melibatkan penumbukan bahan-bahan utama dalam adonan kue ini.

Kue Bandros menjadi populer dan sangat identik dengan perayaan HUT RI karena pada awalnya, kue ini banyak dijual di sepanjang jalan menuju Monumen Nasional (Monas) di Jakarta saat upacara peringatan HUT RI.

Kue ini menjadi ikonik karena selain rasanya yang lezat, kue Bandros juga mengandung makna yang dalam.

Berikut adalah resep sederhana untuk membuat kue Bandros, agar Anda dapat merasakan kelezatan pada kue ini: