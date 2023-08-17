HUT RI, Anya Geraldine Pamer Foto Berbikini di Pantai: Memang Paling Indah Itu Indonesiaku

ANYA Geraldine mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram pada momen HUT RI. Anya memamerkan keindahan alam Indonesia dengan tampilannya dalam balutan outfit seksi.
"Memang paling indah itu Indonesia ku," tulis Anya Geraldine pada caption foto yang diunggahnya pada Kamis (17/8/2023).
Dalam foto tersebut, Anya berpose di pantai saat dirinya mengunjungi Labuan Bajo. Tak hanya keindahan pantai, penampilan Anya Geraldine juga menjadi sorotan.
Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @anyageraldine, Jumat (18/8/2023).
Pamer foto kenakan bikini
Meski candid, Anya Geraldine tampak seksi mengenakan bikini two piece. Tato di bawah dada bagian samping Anya juga terlihat yang bikin salfok.
Selain itu, dia memakai kain panjang untuk menutupi bawahan bikininya. Meski begitu, kain tersebut juga memiliki potongan belahan tinggi paha yang memperlihatkan kaki jenjang Anya. Penampilan Anya pun menjadi semakin terlihat seksi.
Pamer punggung mulus
Sementara pada foto lain, Anya masih berpose candid berdiri di batuan karang. Dia memamerkan keindahan laut biru yang menjadi pemandangan di hadapannya.
Di satu sisi, punggung mulus Anya terekspos karena bikini yang dikenakannya memiliki model tali leher. Selain itu, rambut panjangnya dicepol sehingga area punggungnya terpampang nyata.
Meski foto diambil dari belakang, penampilan Anya Geraldine dengan tubuh idealnya tetap terlihat seksi.