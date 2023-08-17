Pesona Nur Asia Istri Sandiaga Uno Kenakan Pakaian Adat Bali di HUT Ke-78 RI

ISTRI Sandiaga Uno, Nur Asia turut hadir di momen perayaan HUT Ke-78 RI yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Penampilan Nur Asia pada momen HUT RI pun tak lepas dari sorotan.

Dari pantauan MNC Portal, Nur Asia hadir usai acara upacara itu selesai. Dia langsung masuk ke area Gedung Sapta Pesona.

Nur Asia tampil anggun dengan pakaian adat Bali. Dia memakai kebaya warna putih dipadukan dengan rok songket dan high heels.

Dia juga menambahkan hijab warna oranye dan selendang warna senada yang dililitkan di perutnya. Ibu dua anak itu juga membawa hand bag motif wastra perpaduan warna emas dan hitam.