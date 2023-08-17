Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Raline Shah di HUT Ke-78 RI, Cantik Paripurna Kenakan Kebaya dan Songket

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:00 WIB
Potret Raline Shah di HUT Ke-78 RI, Cantik Paripurna Kenakan Kebaya dan Songket
Raline Shah (Foto : Instagram/@ralineshah)
A
A
A

RALINE Shah menjadi salah satu artis Tanah Air yang ikut mengucapkan HUT Ke-78 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2023. Hal itu terlihat dalam salah satu postingan di akun Instagramnya.

Dalam postingan ucapan tersebut, Raline tampak cantik dalam balutan kebaya kutu baru modern berwarna merah. Kebaya yang berpadu dengan kain songket berwarna senada dengan detail motif gold nan menawan itu merupakan rancangan dari desainer ternama Tanah Air, Vera Anggraini.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @ralineshah, Kamis, (18/8/2023).

1. Berkelas dengan kebaya dan songket nan mewah!

Raline Shah

Dalam potret ini, aura berkelas dari seorang Raline Shah tampak begitu terpancar. Setelan kebaya nan mewah itu sukses menjadikannya sebagai salah satu wanita Indonesia tercantik.

Meski warnanya tidak mencolok, detail full payet di bagian songket dan beberapa bagian kebaya yang ia kenakan tampak memberikan sentuhan mewah tersendiri.

Mengingat, harga songket asli rata-rata tidaklah murah. Ditambah, dengan aksen full payet kecil-kecil yang tampak dirancang secara penuh detail, tentu membuat harganya makin berkali-kali lipat! 

2. Anggun khas wanita Indonesia

Raline Shah

Dalam potret ini, Raline Shah juga tampak memancarkan aura anggunnya. Meski melempar ekspresi datar, namun tatapannya tampak begitu tajam.

Ditambah, dengan riasan wajah dari tangan Makeup Artist Bubah Alfian makin membuat kecantikan seorang Raline Shah kian terpancar.

Halaman:
1 2
      
