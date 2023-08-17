Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fashion Stylist Ungkap Makna di Balik Outfit Ziva Magnolya saat Tampil di Istana

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:34 WIB
Fashion Stylist Ungkap Makna di Balik Outfit Ziva Magnolya saat Tampil di Istana
Ziva Magnolya. (Foto: Instagram)
A
A
A

ZIVA Magnolya menjadi salah satu penyanyi yang berkesempatan untuk tampil di acara upacara HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana negara. Ziva pun tampil anggun dan memesona memakai busana bernuansa merah.

Dia sukses membawakan lagu Zamrud Khatulistiwa di Istana Negara. Penampilan Ziva di Istana Negara pagi tadi, tentunya tak lepas dari peran fashion stylish yang menyulap Ziva jadi begitu anggun dan memesona.

Ziva

Kepada MNC Portal, Fashion Stylist Rikki Simanjuntak menjelaskan busana yang digunakan Ziva di acara kenegaraan itu menggunakan koleksi dari desainer Hian Tjen dipadukan dengan songket dan batik motif kalimantan untuk bustiernya, kemudian jewelry seri nusantara dari The Palace.

“Pastinya busana itu saya sesuaikan dengan karakter ziva dan mood yang sudah diberikan oleh penyelenggara, looknya lebih ke edgy etnik,” ujar Rikki saat dihubungi melalui pesan singkat.

Sementara itu, untuk makeupnya Ziva nampak tampil flawless dengan warna bold di bagian bibir. “Makeup juga kita sesuaikan dengan busana yang Ziva pakai, lebih ke look cantik aja. Kalau rambut kita bikin up do modern,” tambah Rikki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement