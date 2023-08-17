Fashion Stylist Ungkap Makna di Balik Outfit Ziva Magnolya saat Tampil di Istana

ZIVA Magnolya menjadi salah satu penyanyi yang berkesempatan untuk tampil di acara upacara HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana negara. Ziva pun tampil anggun dan memesona memakai busana bernuansa merah.

Dia sukses membawakan lagu Zamrud Khatulistiwa di Istana Negara. Penampilan Ziva di Istana Negara pagi tadi, tentunya tak lepas dari peran fashion stylish yang menyulap Ziva jadi begitu anggun dan memesona.

Kepada MNC Portal, Fashion Stylist Rikki Simanjuntak menjelaskan busana yang digunakan Ziva di acara kenegaraan itu menggunakan koleksi dari desainer Hian Tjen dipadukan dengan songket dan batik motif kalimantan untuk bustiernya, kemudian jewelry seri nusantara dari The Palace.

“Pastinya busana itu saya sesuaikan dengan karakter ziva dan mood yang sudah diberikan oleh penyelenggara, looknya lebih ke edgy etnik,” ujar Rikki saat dihubungi melalui pesan singkat.

Sementara itu, untuk makeupnya Ziva nampak tampil flawless dengan warna bold di bagian bibir. “Makeup juga kita sesuaikan dengan busana yang Ziva pakai, lebih ke look cantik aja. Kalau rambut kita bikin up do modern,” tambah Rikki.