Mengulik Baju Putri Ariani saat Nyanyikan Rungkad di HUT ke-78 RI

PUTRI Ariani berhasil menggoyang Istana Negara di HUT ke-78 RI lewat lagu Rungkad. Tampilannya di momen istimewa ini jadi sorotan lain yang tak bisa dilewatkan begitu saja.

Ya, Putri Ariani mengenakan busana merah dengan sentuhan kain wastra Nusantara pada bagian depannya. Sembari memainkan piano, penyanyi kebanggaan Indonesia yang akan berjuang di America's Got Talent 2023 itu tampil sangat memesona.

Tahu tidak kalau ada cerita menarik di balik pakaian yang dikenakan Putri Ariani. Penasaran?

Menurut Tiffany Liem, desainer busana untuk tampilan Putri Ariani di Upacara HUT ke-78 RI, untuk membuat pakaian tersebut diperlukan waktu 2 minggu. Gak heran kenapa Putri bisa begitu stunning dengan dress merah itu.

"2 minggu pekerjaannya, dari pilih bahan dan desain busana," kata Tiffany Liem pada MNC Portal, Kamis (17/8/2023).

Wastra Nusantara menjadi highlight dari busana tersebut. Tiffany memilih songket Palembang untuk menyempurnakan dress modern-nya.

Ada alasan khusus juga kenapa songket Palembang yang dipilih. "Warna dasar dress-nya itu merah valentino dan kain daerah yang dirasa cocok dikombinasikan dengan itu adalah songket Palembang," jelasnya.

"Dengan adanya songket Palembang di dress tersebut, pemakainya tampak lebih mewah dan wow," sambung Tiffany.

Pemilihan warna merah sendiri ternyata hasil diskusi desainer dengan ibu Putri Ariani. Ya, mungkin sesuai dengan konsep kemerdekaan juga, yang mana merah menandakan semangat dan perjuangan.

Kalau soal siluet dress, Tiffany menerangkan kalau struktur berbentuk sayap kupu-kupu menjadi pilihan untuk memberi kesan cantik sekaligus anggun.