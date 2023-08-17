Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mengulik Baju Putri Ariani saat Nyanyikan Rungkad di HUT ke-78 RI

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:15 WIB
Mengulik Baju Putri Ariani saat Nyanyikan Rungkad di HUT ke-78 RI
Putri Ariani. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Ariani berhasil menggoyang Istana Negara di HUT ke-78 RI lewat lagu Rungkad. Tampilannya di momen istimewa ini jadi sorotan lain yang tak bisa dilewatkan begitu saja.

Ya, Putri Ariani mengenakan busana merah dengan sentuhan kain wastra Nusantara pada bagian depannya. Sembari memainkan piano, penyanyi kebanggaan Indonesia yang akan berjuang di America's Got Talent 2023 itu tampil sangat memesona.

Tahu tidak kalau ada cerita menarik di balik pakaian yang dikenakan Putri Ariani. Penasaran?

Menurut Tiffany Liem, desainer busana untuk tampilan Putri Ariani di Upacara HUT ke-78 RI, untuk membuat pakaian tersebut diperlukan waktu 2 minggu. Gak heran kenapa Putri bisa begitu stunning dengan dress merah itu.

Putri Ariani

"2 minggu pekerjaannya, dari pilih bahan dan desain busana," kata Tiffany Liem pada MNC Portal, Kamis (17/8/2023).

Wastra Nusantara menjadi highlight dari busana tersebut. Tiffany memilih songket Palembang untuk menyempurnakan dress modern-nya.

Ada alasan khusus juga kenapa songket Palembang yang dipilih. "Warna dasar dress-nya itu merah valentino dan kain daerah yang dirasa cocok dikombinasikan dengan itu adalah songket Palembang," jelasnya.

Putri Ariani

"Dengan adanya songket Palembang di dress tersebut, pemakainya tampak lebih mewah dan wow," sambung Tiffany.

Pemilihan warna merah sendiri ternyata hasil diskusi desainer dengan ibu Putri Ariani. Ya, mungkin sesuai dengan konsep kemerdekaan juga, yang mana merah menandakan semangat dan perjuangan.

Kalau soal siluet dress, Tiffany menerangkan kalau struktur berbentuk sayap kupu-kupu menjadi pilihan untuk memberi kesan cantik sekaligus anggun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041318/putri_ariani-VbK6_large.jpg
Putri Ariani Masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Lewat Jalur PBUB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/612/2941046/penyanyi-putri-ariani-jadi-sosok-paling-banyak-dicari-sepanjang-2023-sxK04yaznf.jpg
Penyanyi Putri Ariani Jadi Sosok Paling Banyak Dicari Sepanjang 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/612/2891186/5-potret-putri-ariani-di-result-show-america-s-got-talent-2023-TWpr229sKS.jpg
5 Potret Putri Ariani di Result Show America's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/194/2890545/pakai-gaun-biru-mauve-ala-elsa-frozen-putri-ariani-guncang-panggung-final-agt-KkjQUA1DGG.jpg
Pakai Gaun Biru Mauve Ala Elsa Frozen, Putri Ariani Guncang Panggung Final AGT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/194/2878748/5-gaya-hijab-putri-ariani-yang-sukses-melaju-ke-final-america-s-got-talent-2023-J7jB1Jg2fu.jpg
5 Gaya Hijab Putri Ariani yang Sukses Melaju ke Final America's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/194/2877956/5-potret-gaya-mewah-putri-ariani-di-semifinal-american-s-got-talent-2023-iONsCRGsQI.jpg
5 Potret Gaya Mewah Putri Ariani di Semifinal American's Got Talent 2023
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement