HOME WOMEN FASHION

Cantiknya Angela Tanoesoedibjo, Rayakan HUT RI ke-78 dengan Balutan Wastra Khas Sumatera Utara

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:20 WIB
Cantiknya Angela Tanoesoedibjo, Rayakan HUT RI ke-78 dengan Balutan Wastra Khas Sumatera Utara
Angela dalam balutan baju adat. (Foto: Inst)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo tampil cantik saat menghadiri upacara bendera di Kemenparekraf, Jakarta, Kamis (17/08/2023). Pada HUT ke-78 RI kali ini, ia mengenakan balutan kain wastra khas Sumatera Utara.

Angela mengunggah gayanya di hari kemerdekaan Indonesia ini di akun Instagram miliknya @angelatanoesoedibjo. Kain wastra bewarna peach dengan sentuhan gold, serta balutan brokat membuatnya terlihat begitu cantik.

 Angela

Kemudian dalam keterangan unggahannya itu, Angela membocorkan desainer yang membuat outfitnya disulap menjadi pakaian yang cantik dan elegan di hari kemerdekaan Indonesia ini.

"Dan kali ini saya mengenakan wastra dari Sumatera Utara dengan sentuhan modem dari @mryogiep ratama @mahija.official dan @subengklasik," tulisnya.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu saja, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu juga berterima kasih kepada make up artist (MUA) yang sudah membuat dirinya kian menawan dengan polesan make upnya, ketika menghadiri HUT ke-78 RI di Istana Negara.

"Dan thank you to team subuh hari ini @michelleadhitjan @yemimaeg," tulisnya.

Lebih lanjut, Angela mengucapkan rasa syukurnya karena setelah pandemi berlalu, akhirnya ia bisa merayakan HUT RI bersama pasangan tercinta.

 BACA JUGA:

"Tahun ini berbeda karena pandemi sudah selesai, sehingga bisa Upacara bersama pasangan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
