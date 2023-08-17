Tampilan Nicholas Saputra ala Mas-Mas Jawa di Upacara HUT ke-78 RI Bikin Netizen Heboh

TAHUN ini upacara HUT RI dilaksanakan secara terbuka di Istana dengan jumlah undangan yang lebih banyak. Masyarakat pun menyambut secara antusias upacara di Istana tersebut.

Adapun jumlah undangan yang telah disiapkan oleh Sekretariat Presiden bagi masyarakat untuk hadir dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di sore hari yakni masing-masing 8.000 undangan.

Nah, salah satu yang ikut menghadiri Upacara HUT ke-78 RI di Istana Negara adalah aktor tampan Nicholas Saputra. Dalam momentum ini, bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini pun turut mengenakan busana adat dalam memeringati Hari Kemerdekaan Indonesia.

Momen itu diunggah akun Twitter, @txtaboutnicsap. Dalam postingan itu, terlihat sosok Nicho yang tengah duduk sembari menyaksikan khidmatnya upacara bendera.

“Dirgahayu republik Indonesia. Salam dari mas-mas Jawa yang ikut upacara pengibaran bendera di istana negara hari ini,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia.

Dalam potret itu, Nicholas Saputra nampak tersenyum ke arah kamera sembari melipat kedua tangannya. Dia memilih baju adat Jawa lengkap dengan beskap berwarna khaki, dan blangkon batik.

Aktor 39 tahun ini juga memadukan kain batik bernuansa coklat sebagai bawahannya, dan semakin menambah kesan tradisional pada penampilannya ini.

Penampilan Nicholaa Saputra dengan busana adat Jawa ini pun sukses mengundang reaksi para netizen. Warganet pun begitu terpesona dengan ketampanan Nicholas Saputra dalam balutan busana beskap dan kain ini.

“Salam cinta untuk mas-mas Jawa,” kata akun @my*******.

“Maa ganteng banget mas,” tulis akun @sun******.

“Gak bisa kalau udah blangkonan,” tambah akun @fl******.