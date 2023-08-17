Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Didiet Maulana Ungkap Inspirasi Dibalik Baju Adat Menperin dan Istrinya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:29 WIB
Didiet Maulana Ungkap Inspirasi Dibalik Baju Adat Menperin dan Istrinya
Menperin Agus Gumiwang dan Istri. (Foto: Instagram)
A
A
A

ISTRI Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Loemangga Haoemasan, tampil anggun dalam acara upacara HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Bersama sang suami, dia tampil serasi memakai busana khas Bali.

Dalam tampilannya, Loemangga tampak anggun memakai kebaya warna charcoal grey yang dipadukan dengan songket Bali yang dilitkan di pingganya. Dia juga memakai makeup tebal nuansa pink dan rambut disanggul bak sosialita.

Sementara itu, sang suami memakai baju safari warna senada dan juga udeng atau destar yang menggunakan material kain songket. Ternyata, busana tersebut merupakan karya Didiet Maulana.

Didiet pun menjelaskan tentang busana milik Loemangga dan Agus yang dia desain lewat tangan dinginnya. Tema busana yang dibuat terinspirasi dari busana Bali.

“Bu Mongga itu tampilannya elegan, klasik, dan timeless. Jadi memang keanggunan dalam kesederhanaan itu yang menjadi tema kali ini,” ujar Didiet saat dihubungi MNC Portal melalui pesan singkat.

Didiet mengatakan warna yang digunakan untuk membuat busana tersebut memang jarang dipakai. Hal itu juga yang menjadi pesan Loemongga agar warnanya tidak mainstream.

