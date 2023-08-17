Advertisement
FASHION

Sepatu Pembawa Baki di Istana Negara Copot saat Upacara HUT Kemerdekaan RI, Netizen Puji Profesionalitas Lilly Wenda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:39 WIB
Sepatu Pembawa Baki di Istana Negara Copot saat Upacara HUT Kemerdekaan RI, Netizen Puji Profesionalitas Lilly Wenda
Sepatu Lily Wenda copot saat upacara HUT Kemerdekaan RI. (Foto: Tangkapan Layar YouTube @Sekertariat Presiden)
ADA momen menarik saat upacara HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Kamis (17/8/2023). Anggota Paskibraka yang juga menjadi pembawa baki di Istana Negara, Lilly Wenda mendadak viral.

Hal ini lantaran sepatu pantofel sebelah kiri Lilly Wenda copot saat di tengah lapangan. Namun berkat kesungguhan dan rasa bangga Lilly Wenda saat tampil menjadi pembawa baki, dia tetap menyelesaikan tugasnya.

Momen itu terjadi saat Lilly Wenda selesai menyerahkan bendera merah putih kepada Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Lily Wenda mundur perlahan dengan menuruni anak tangga. Kemudian saat di lapangan, ketika pelajar asal Papua Pegunungan itu baris-berbaris, tiba-tiba saja sepatunya copot di tengah lapangan.

Sepatu copot

Namun dengan tetap senyum, Lilly Wenda santai dan terus melaksanakan tugasnya tanpa sepatu kiri. Terlihat kakinya hanya terbungkus kaus kaki warna putih. Video ini mendadak viral dan mendapat komentar beragam dari netizen.

Rata-rata, mereka tetap salut karena Lilly Wenda berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

