HOME WOMEN FASHION

Sri Mulyani Juara 5 Kostum Terbaik di HUT Kemerdekaan RI, Gunakan Pakaian Adat Soe dari NTT

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:00 WIB
Sri Mulyani Juara 5 Kostum Terbaik di HUT Kemerdekaan RI, Gunakan Pakaian Adat Soe dari NTT
Sri Mulyani jadi juara lima kostum terbaik di HUT Kemerdekaan RI. (Foto: Tangkapan Layar YouTube @Sekertariat Presiden)
A
A
A

MENTERI Keuangan RI, Sri Mulyani dinobatkan sebagai juara lima kostum terbaik dalam acara Upacara HUT ke-78 RI, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Momentum Sri Mulyani mendapat Juara ke-5 Kostum Terbaik tahun ini pun diumumkan bersamaan dengan keempat juara lainnya. Juara pertama diraih oleh peserta dengan busana adat Nusa Tenggara Timur, Juara ke-2 diraih peserta dengan busana adat Bengkulu, juara ke-3 diraih oleh peserta dengan baju adat Banyuwangi.

Juara ke-4 pun diraih oleh putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dengan baju adat dari Suku Minahasa, Sulawesi Utara. Sri Mulyani sendiri mengenakan baju adat dari Nusa Tenggara Timur.

Saat namanya disebut, Sri Mulyani pun bergegas ke tengah lapangan bersama penyandang juara 1-4. Mereka pun masing-masing mendapat hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Dalam acara ini, Sri Mulyani mengenakan pakaian adat Soe, Nusa Tenggara Timur.

Sri Mulyani

Tampak Sri Mulyani mengenakan tenun ‘Nunkulo’ bernuansa merah dan biru. Busananya dipadukan dengan asesoris di kepala yang menambah kesan anggun pada penampilannya. Kain tenun merah juga dikenakan Sri Mulyani dan menambah kesan cerah dan nasionalis pada penampilannya.

Setelah nama para juara Kostum Terbaik diumumkan, para pemenang pun turun ke tengah lapangan dan menerima hadiah sepeda dari Presiden RI, Joko Widodo. Sri Mulyani pun tersenyum girang saat dirinya membawa sepeda sebagai hadiahnya.

Halaman:
1 2
      
