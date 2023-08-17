Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Putri Ariani Dalam Balutan Songket Merah dan Benang Emas, Pakai Kain Tradisional Palembang

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:29 WIB
Potret Cantik Putri Ariani Dalam Balutan Songket Merah dan Benang Emas, Pakai Kain Tradisional Palembang
Putri Ariani tampil cantik dengan balutan kain tradisional Palembang. (Foto: Tangkapan Layar YouTube @Sekertariat Presiden)
A
A
A

PUTRI Ariani mendapat kesempatan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara lain dalam perayaan HUT ke 78 Republik Indonesia.

Sambil didampingi orangtuanya, Putri Ariani tampak gemilau. Dalam balutan busana merah menyala kain songket Palembang membuat penampilan Putri semakin sempurna. Songket tersebut semakin terlihat mewah lantaran menggunakan benang berwarna emas.

Seluruh permukaan songket diberikan motif nuansa emas. Bahkan, paduan emas dan merah juga terlihat kontras mewarnai hijab sang pelantun lagu Lonliness itu.

"Beautiful valentino red Songket Palembang woth gold thread (benar emas) from @nitasongketofficial fot @arianinismaputri," tulis Tiffany Liem pada insta story miliknya.

Putri Ariani

Ya, pakaian yang terbuat dari songket Palembang ini memang merupakan hasil desain menawan dari desainer ternama Tiffany Liem. Lewat direct message Instagran, Tiffany menjelaskan sedikit tentang busana rancangannya yang dikenakan Putri dalam HUT ke 78 Republik Indonesia di Istana Negara tersebut.

"Ini design modern kak, tapi pakai songket Palembang," kata Tiffany, Kamis (17/8/2023).

Tiffany mengatakan, busana Putri Ariani hanya menggunakan kain tradisional Nusantara. Hanya saja, ini bukanlah termasuk baju adat. Sementara itu, Putri Ariani sukses membuat para tamu di Istana Negara terpukau oleh penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042702/mensesneg_pratikno-iv1H_large.jpg
Istana Ajak Semua Pihak Kibarkan Bendera Merah Putih Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866116/sepatu-pembawa-baki-di-istana-negara-copot-saat-upacara-hut-kemerdekaan-ri-netizen-puji-profesionalitas-lilly-wenda-hmjCOkLKK1.jpg
Sepatu Pembawa Baki di Istana Negara Copot saat Upacara HUT Kemerdekaan RI, Netizen Puji Profesionalitas Lilly Wenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866083/sri-mulyani-juara-5-kostum-terbaik-di-hut-kemerdekaan-ri-gunakan-pakaian-adat-soe-dari-ntt-8yKDqQq9Eu.jpeg
Sri Mulyani Juara 5 Kostum Terbaik di HUT Kemerdekaan RI, Gunakan Pakaian Adat Soe dari NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/611/2866070/trik-bennu-sorumba-rias-iriana-jokowi-di-hut-kemerdekaan-ri-aplikasikan-lipstick-glossy-agar-semakin-segar-0gLSMxM55q.jpg
Trik Bennu Sorumba Rias Iriana Jokowi di HUT Kemerdekaan RI, Aplikasikan Lipstick Glossy agar Semakin Segar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866056/potret-cantik-ayu-dewi-pakai-baju-adat-palembang-di-upacara-hut-kemerdekaan-ri-L0oZ2PwPMw.jpeg
Potret Cantik Ayu Dewi Pakai Baju Adat Palembang di Upacara HUT Kemerdekaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866049/menilik-gelungan-yang-digunakan-iriana-jokowi-di-hut-kemerdekaan-ri-hiasan-kepala-sakral-warga-bali-X0UcO3pPtN.jpeg
Menilik Gelungan yang Digunakan Iriana Jokowi di HUT Kemerdekaan RI, Hiasan Kepala Sakral Warga Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement