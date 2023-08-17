Potret Cantik Putri Ariani Dalam Balutan Songket Merah dan Benang Emas, Pakai Kain Tradisional Palembang

PUTRI Ariani mendapat kesempatan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara lain dalam perayaan HUT ke 78 Republik Indonesia.

Sambil didampingi orangtuanya, Putri Ariani tampak gemilau. Dalam balutan busana merah menyala kain songket Palembang membuat penampilan Putri semakin sempurna. Songket tersebut semakin terlihat mewah lantaran menggunakan benang berwarna emas.

Seluruh permukaan songket diberikan motif nuansa emas. Bahkan, paduan emas dan merah juga terlihat kontras mewarnai hijab sang pelantun lagu Lonliness itu.

"Beautiful valentino red Songket Palembang woth gold thread (benar emas) from @nitasongketofficial fot @arianinismaputri," tulis Tiffany Liem pada insta story miliknya.

Ya, pakaian yang terbuat dari songket Palembang ini memang merupakan hasil desain menawan dari desainer ternama Tiffany Liem. Lewat direct message Instagran, Tiffany menjelaskan sedikit tentang busana rancangannya yang dikenakan Putri dalam HUT ke 78 Republik Indonesia di Istana Negara tersebut.

"Ini design modern kak, tapi pakai songket Palembang," kata Tiffany, Kamis (17/8/2023).

Tiffany mengatakan, busana Putri Ariani hanya menggunakan kain tradisional Nusantara. Hanya saja, ini bukanlah termasuk baju adat. Sementara itu, Putri Ariani sukses membuat para tamu di Istana Negara terpukau oleh penampilannya.