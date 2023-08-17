Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Keseruan Kirab Budaya HUT RI, Ada Kereta Kencana yang Ditarik 6 Kuda

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |10:11 WIB
Intip Keseruan Kirab Budaya HUT RI, Ada Kereta Kencana yang Ditarik 6 Kuda
Perayaan Kirab Budaya di Monas. (Foto: MPI/ Giffar Rivana)
A
A
A

PEMPROV DKI Jakarta mengadakan Kirab budaya Bendera Pusaka, yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) ke Istana Negara. Kirab budaya ini merupakan rangkaian acara menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia (RI).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Kamis (17/8/2023) para peserta parade Kirab budaya sudah bersiap sejak pukul 07.30 WIB di Monas sebelum akhirnya mulai berjalan pada pukul 08.00. Peserta Kirab diisi oleh anggota TNI-POLRI yang memainkan drumband, lalu di barisan dua ada pemain terompet.

Di barisan tengah, pada kesatria Nusantara dengan pakaian khas dari Papua, yakni Koteka, lalu ada dari pakaian khas prajurit Kraton Yogyakarta, lalu ada King Baba pakaian khas Dayak, dan terakhir baju khas dari prajurit Bali.

Selanjutnya, barisan diisi oleh kereta kencana yang ditarik menggunakan enam kuda, dan dikawal oleh pasukan berkuda yang mana penunggangnya membawa sebilah pedang. Di bagian akhir, parade Kirab diisi oleh para perempuan yang mengenakan kebaya dengan berbagai motif, selanjutnya ada anak-anak muda yang menggunakan pakaian adat dari masing-masing budaya yang ada di Indonesia.

Kirab Budaya

Sebelumnya, acara Kirab budaya Bendera Pusaka ini, tentu sangat ditunggu antusias oleh masyarakat di Jakarta, karena Kirab budaya ini sudah menjadi bagian dari acara tahunan yang selalu diadakan ketika merahakan HUT ke-78 RI.

Sementara itu, saat ditemui di lokasi salah satu warga Jakarta Selatan, Haikal (29) tahun mengungkapkan antusiasnya menunggu acara Kirab budaya Bendera Pusaka yang diadakan di Monas itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042702/mensesneg_pratikno-iv1H_large.jpg
Istana Ajak Semua Pihak Kibarkan Bendera Merah Putih Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866116/sepatu-pembawa-baki-di-istana-negara-copot-saat-upacara-hut-kemerdekaan-ri-netizen-puji-profesionalitas-lilly-wenda-hmjCOkLKK1.jpg
Sepatu Pembawa Baki di Istana Negara Copot saat Upacara HUT Kemerdekaan RI, Netizen Puji Profesionalitas Lilly Wenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866083/sri-mulyani-juara-5-kostum-terbaik-di-hut-kemerdekaan-ri-gunakan-pakaian-adat-soe-dari-ntt-8yKDqQq9Eu.jpeg
Sri Mulyani Juara 5 Kostum Terbaik di HUT Kemerdekaan RI, Gunakan Pakaian Adat Soe dari NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866076/potret-cantik-putri-ariani-dalam-balutan-songket-merah-dan-benang-emas-pakai-kain-tradisional-palembang-q3up3sdLcb.jpeg
Potret Cantik Putri Ariani Dalam Balutan Songket Merah dan Benang Emas, Pakai Kain Tradisional Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/611/2866070/trik-bennu-sorumba-rias-iriana-jokowi-di-hut-kemerdekaan-ri-aplikasikan-lipstick-glossy-agar-semakin-segar-0gLSMxM55q.jpg
Trik Bennu Sorumba Rias Iriana Jokowi di HUT Kemerdekaan RI, Aplikasikan Lipstick Glossy agar Semakin Segar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866056/potret-cantik-ayu-dewi-pakai-baju-adat-palembang-di-upacara-hut-kemerdekaan-ri-L0oZ2PwPMw.jpeg
Potret Cantik Ayu Dewi Pakai Baju Adat Palembang di Upacara HUT Kemerdekaan RI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement