Intip Keseruan Kirab Budaya HUT RI, Ada Kereta Kencana yang Ditarik 6 Kuda

PEMPROV DKI Jakarta mengadakan Kirab budaya Bendera Pusaka, yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) ke Istana Negara. Kirab budaya ini merupakan rangkaian acara menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia (RI).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Kamis (17/8/2023) para peserta parade Kirab budaya sudah bersiap sejak pukul 07.30 WIB di Monas sebelum akhirnya mulai berjalan pada pukul 08.00. Peserta Kirab diisi oleh anggota TNI-POLRI yang memainkan drumband, lalu di barisan dua ada pemain terompet.

Di barisan tengah, pada kesatria Nusantara dengan pakaian khas dari Papua, yakni Koteka, lalu ada dari pakaian khas prajurit Kraton Yogyakarta, lalu ada King Baba pakaian khas Dayak, dan terakhir baju khas dari prajurit Bali.

Selanjutnya, barisan diisi oleh kereta kencana yang ditarik menggunakan enam kuda, dan dikawal oleh pasukan berkuda yang mana penunggangnya membawa sebilah pedang. Di bagian akhir, parade Kirab diisi oleh para perempuan yang mengenakan kebaya dengan berbagai motif, selanjutnya ada anak-anak muda yang menggunakan pakaian adat dari masing-masing budaya yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, acara Kirab budaya Bendera Pusaka ini, tentu sangat ditunggu antusias oleh masyarakat di Jakarta, karena Kirab budaya ini sudah menjadi bagian dari acara tahunan yang selalu diadakan ketika merahakan HUT ke-78 RI.

Sementara itu, saat ditemui di lokasi salah satu warga Jakarta Selatan, Haikal (29) tahun mengungkapkan antusiasnya menunggu acara Kirab budaya Bendera Pusaka yang diadakan di Monas itu.