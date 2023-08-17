Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ini Makna Baju Adat Ageman Songkok Singkepan Ageng yang Dikenakan Jokowi di HUT RI ke-78

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |10:08 WIB
Ini Makna Baju Adat Ageman Songkok Singkepan Ageng yang Dikenakan Jokowi di HUT RI ke-78
Presiden Jokowi pakai baju adat (Foto: ist)
PRESIDEN Joko Widodo mengenakan baju Ageman Songkok Singkepan Ageng di upacara 17 Agustus di Istana, Kamis (17/8/2023). Ageman ini disebut-sebut dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat.

Ageman sendiri memiliki makna pakaian ini biasanya kerap dipakai Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadininagrat untuk acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji.

Jokowi

Ageman ini memiliki makna saat dimana Raja keluar dari Keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo/masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulonya atau bisa disebut dengan turuba (turun ke bawah).

Detail baju adat yang dikenakan Jokowi itu tampak memiliki setelan warna hitam yang memang kerap menjadi warna kebesaran para Raja Pakubowono Surakarta Hadiningrat.

Setelan baju adat tersebut juga tampak dipadukan dengan kain batik berwarna merah yang dililitkan di bagian perut dan kain batik berwarna cokelat yang berpadu sebagai luaran celana hitam yang dikenakan Jokowi.

Tampak juga sebuah selempang berwarna emas yang menyilang di bagian luar baju adat tersebut, serta sebuah topi khas berwarna hitam yang bentuknya tampak unik dan sedikit menjulang tinggi menutupi bagian kepala.

Sebelum upacara dimulai, Jokowi sempat berjalan dan menyapa masyarakat yang hadir di Istana Merdeka. Bahkan ia juga sempat melakukan selfie dengan masyarakat.

