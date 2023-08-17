Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia Ramaikan Kirab Budaya HUT RI, Hiasi Jalan Protokol DKI Jakarta

KIRAB Budaya HUT ke-78 RI menghiasi jalan protokol DKI Jakarta. Tak mau ketinggalan, Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia juga hadir di tengah-tengah pasukan kirab budaya.

Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia adalah deretan perempuan yang mengenakan kebaya. Mereka ikut jalan dari Monumen Nasional ke Istana Negara. Terselip tujuan di balik hadirnya pasukan berkebaya ini di kirab budaya. Adalah untuk mendukung kebaya goes to UNESCO.

Diharapkan dengan adanya Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia, kebaya semakin populer dan dapat diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.

Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia diketuai oleh Miranti Serad. Di kirab budaya HUT ke-78 RI, pasukan berkebaya datang dari berbagai komunitas dan organisasi perempuan. Mereka antara lain: