HOME WOMEN FASHION

Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia Ramaikan Kirab Budaya HUT RI, Hiasi Jalan Protokol DKI Jakarta

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:53 WIB
Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia Ramaikan Kirab Budaya HUT RI, Hiasi Jalan Protokol DKI Jakarta
Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia ramaikan kirab budaya HUT RI. (Foto: Tangkapanlayar YouTube Sekertariat Presiden)
KIRAB Budaya HUT ke-78 RI menghiasi jalan protokol DKI Jakarta. Tak mau ketinggalan, Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia juga hadir di tengah-tengah pasukan kirab budaya.

Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia adalah deretan perempuan yang mengenakan kebaya. Mereka ikut jalan dari Monumen Nasional ke Istana Negara. Terselip tujuan di balik hadirnya pasukan berkebaya ini di kirab budaya. Adalah untuk mendukung kebaya goes to UNESCO.

Diharapkan dengan adanya Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia, kebaya semakin populer dan dapat diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.

Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia diketuai oleh Miranti Serad. Di kirab budaya HUT ke-78 RI, pasukan berkebaya datang dari berbagai komunitas dan organisasi perempuan. Mereka antara lain:

Barisan Berkebaya Indonesia

  • Pertiwi Sulawesi Utara
  • Pertiwi NTT
  • Pertiwi Semarang
  • Pertiwi Bali
  • Pertiwi Depok
  • Pertiwi DKI Jakarta
  • Kebaya Foundation
  • Perempuan Berkebaya Indonesia
  • Citra Kartini Indonesia
  • Warisan Budaya Indonesia
  • Srikandi BNI
  • Paguyuban Sosial Marga
  • Tionghoa Indonesia
  • Bunda Milenial
  • Perempuan Untuk Negeri
  • Pertiwi Tangsel
  • Pertiwi Bekasi
  • Pertiwi Bogor
  • Pertiwi Sumatera Utara

