Sandiaga Uno Gagah Pakai Busana Bugis Makassar Pimpin Upacara HUT ke-78 RI di Kantor Kemenparekraf

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menggelar upacara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2023 di lapangan Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Upacara dimulai pada pukul 07.00 WIB, dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Dari pantauan MNC Portal, Sandiaga Uno tampil gagah dalam balutan busana Bugis Makassar. Sandiaga memakai jas tutu warna putih yang dipadukan dengan sarung bergaris perpaduan warna putih dan biru.

BACA JUGA: