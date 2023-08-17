Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sandiaga Uno Gagah Pakai Busana Bugis Makassar Pimpin Upacara HUT ke-78 RI di Kantor Kemenparekraf

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:16 WIB
Sandiaga Uno Gagah Pakai Busana Bugis Makassar Pimpin Upacara HUT ke-78 RI di Kantor Kemenparekraf
Sandiaga Uno di HUT RI. (Foto: ist)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menggelar upacara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2023 di lapangan Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Upacara dimulai pada pukul 07.00 WIB, dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

 sandiaga uno

Dari pantauan MNC Portal, Sandiaga Uno tampil gagah dalam balutan busana Bugis Makassar. Sandiaga memakai jas tutu warna putih yang dipadukan dengan sarung bergaris perpaduan warna putih dan biru.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138751//partai_persatuan_pembangunan-64oG_large.jpg
PPP Bakal Gelar Muktamar, Nama Sandiaga Uno hingga Gus Yasin Masuk Bursa Caketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/622/3124852//ekonomi_digital-41Vd_large.jpg
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801//sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement