HOME WOMEN FASHION

Ide Outfit Couple ala Indah Permatasari dan Arie Kriting, Romantis nan Stylish!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:01 WIB
Ide Outfit Couple ala Indah Permatasari dan Arie Kriting, Romantis nan Stylish!
Indah Permatasari dan Arie Kriting (Foto: Instagram/@indahpermatas)
ARIE Kriting dan Indah Permatasari adalah salah satu pasangan selebriti Tanah Air yang sering disebut couple goals. Keduanya seringkali terlihat membagikan kebahagiaan bersama.

Di samping itu, Ala Arie Kriting dan Indah Permatasari pun sering terlihat mesra dan kompak melalui pakaian yang dikenakan mereka sehari-hari. Keduanya kerap menggunakan fashion couple. Dalam hal ini, yang dimaksud fashion couple bukan menggunakan pakaian yang sama persis. fashion couple ala Arie Kriting dan Indah Permatasari memperlihatkan kesenadaan warna satu sama lain

Hal ini bisa kamu contoh bersama pasangan agar bisa terlihat lebih kompak nan romantis. Berikut ini beberapa inspirasi fashion couple ala Arie Kriting dan Indah Permatasari yang dikutip dari Instagram, Kamis (17/8/2023).

1. Tampil elegan dengan outfit hitam

Indah Permatasari dan Arie Kriting

Hitam merupakan warna netral. Setiap orang pasti memiliki baju warna hitam ini, termasuk Arie Kriting dan Indah Permatasari. Dalam akun Instagram Indah Permatasari, dirinya dan sang suami terlihat kompak dengan outfit black on black yang memberikan kesan elegan.

Indah Permatasari terlihat mengenakan dress hitam dengan tambahan aksesoris berupa belt berwarna emas di bagian pinggang. Sementara Arie Kriting terlihat mengenakan kemeja hitam dengan detail motif emas. Kemudian Arie Kriting terlihat menambahkan blazer hitam hitam sebagai outer. Sementara untuk bawahannya, Arie memilih menggunakan celana hitam.

2. Tampil anggun dengan outfit serba putih

Indah Permatasari dan Arie Kriting

Selain hitam, warna putih pun merupakan warna netral yang cocok untuk digunakan oleh laki-laki dan perempuan dalam acara apapun. Arie Kriting dan Indah Permatasari juga pernah kompak menggunakan fashion couple dengan menggunakan pakaian putih.

Indah terlihat anggun dengan dress shoulder off berwarna putih dan Arie Kriting terlihat menawan mengenakan celana putih dan kaos putih yang dipadukan dengan blazer abu-abu.

