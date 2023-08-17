Gaya Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Pikiran Netizen Traveling, Bodynya bak Gitar Spanyol!

GAYA Aura Kasih saat ngemall mencuri perhatian netizen. Ini lantaran Aura Kasih tampil seksi mengenakan outfit ketat, seperti apa potretnya?

Pesona Aura Kasih rasanya tak pernah gagal membuat mata para pria terpana. Penampilan janda satu anak ini nyaris selalu terlihat cantik, modis dan seksi.

Seperti gayanya saat ngemall belum lama ini diintip dari unggahan foto di Instagram pribadinya, @aurakasih. Aura Kasih mengenakan dress mini denim yang kece abis.

Dress mini tersebut juga memiliki potongan model ketat. Hal tersebut membuat body goals Aura Kasih yang bak gitar Spanyol terlihat jelas.

Dress juga memiliki potongan tanpa lengan yang memperlihatkan kulit mulus Aura. Penampilan Aura Kasih pun menjadi bertambah terlihat seksi.