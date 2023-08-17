Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Pikiran Netizen Traveling, Bodynya bak Gitar Spanyol!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |01:00 WIB
Gaya Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Pikiran Netizen Traveling, Bodynya bak Gitar Spanyol!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

GAYA Aura Kasih saat ngemall mencuri perhatian netizen. Ini lantaran Aura Kasih tampil seksi mengenakan outfit ketat, seperti apa potretnya?

Pesona Aura Kasih rasanya tak pernah gagal membuat mata para pria terpana. Penampilan janda satu anak ini nyaris selalu terlihat cantik, modis dan seksi.

Seperti gayanya saat ngemall belum lama ini diintip dari unggahan foto di Instagram pribadinya, @aurakasih. Aura Kasih mengenakan dress mini denim yang kece abis.

Aura Kasih

Dress mini tersebut juga memiliki potongan model ketat. Hal tersebut membuat body goals Aura Kasih yang bak gitar Spanyol terlihat jelas.

Dress juga memiliki potongan tanpa lengan yang memperlihatkan kulit mulus Aura. Penampilan Aura Kasih pun menjadi bertambah terlihat seksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement