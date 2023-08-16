Manfaat Belajar Bahasa Jerman, Peluang Kerja Besar dengan Gaji Fantastis!

BERBEDA dengan bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Korea, atau Jepang dan Perancis, bahasa Jerman memang bisa dibilang bukanlah bahasa asing yang banyak digandrungi masayarat Indonesia untuk dipelajari.

Padahal sebenarnya bisa menguasai bahasa Jerman, mendatangkan segudang manfaat loh! Salah satunya adalah kesempatan untuk berkarir di Jerman dengan gaji yang sangat fantastis.

"Ketika kita ingin berkarir di Jerman sendiri ada banyak program, karena antara Jerman dan Indonesia itu kan piramida penduduknya itu berbeda. Ada kebalikan," kata Direktur Program Magna Education, Widi Adia Nugraha saat ditemui di acara Morning Update di iNews, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:

"Kalau di Indonesia, kebanyakan penduduk itu usia produktif 16 sampai 24 tahun. Jerman terbalik, yang paling banyak itu di usia di atas 50 tahun sehingga usia produktifnya sedikit, sehingga ada kekosongan usia produktif," imbuhnya.

Mengenai hal ini, Widi menjelaskan jika banyak sekali kekosongan di Jerman. Baik itu dalam bidang studi mau pun bidang pekerjaan.

"Mengenai study banyak kuota di kampusnya. Kalau kita mencari pekerjaan banyak lowongan pekerjaan," ucap Widi.