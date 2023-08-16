Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Manfaat Belajar Bahasa Jerman, Peluang Kerja Besar dengan Gaji Fantastis!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:45 WIB
Manfaat Belajar Bahasa Jerman, Peluang Kerja Besar dengan Gaji Fantastis!
Manfaat belajar bahasa Jerman, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

BERBEDA dengan bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Korea, atau Jepang dan Perancis, bahasa Jerman memang bisa dibilang bukanlah bahasa asing yang banyak digandrungi masayarat Indonesia untuk dipelajari.

Padahal sebenarnya bisa menguasai bahasa Jerman, mendatangkan segudang manfaat loh! Salah satunya adalah kesempatan untuk berkarir di Jerman dengan gaji yang sangat fantastis.

"Ketika kita ingin berkarir di Jerman sendiri ada banyak program, karena antara Jerman dan Indonesia itu kan piramida penduduknya itu berbeda. Ada kebalikan," kata Direktur Program Magna Education, Widi Adia Nugraha saat ditemui di acara Morning Update di iNews, Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

"Kalau di Indonesia, kebanyakan penduduk itu usia produktif 16 sampai 24 tahun. Jerman terbalik, yang paling banyak itu di usia di atas 50 tahun sehingga usia produktifnya sedikit, sehingga ada kekosongan usia produktif," imbuhnya.

Mengenai hal ini, Widi menjelaskan jika banyak sekali kekosongan di Jerman. Baik itu dalam bidang studi mau pun bidang pekerjaan.

"Mengenai study banyak kuota di kampusnya. Kalau kita mencari pekerjaan banyak lowongan pekerjaan," ucap Widi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/612/2865861/ingin-belajar-bahasa-jerman-tapi-kesulitan-sontek-5-dulu-tipsnya-ZMSX3hYy96.jpg
Ingin Belajar Bahasa Jerman tapi Kesulitan? Sontek 5 Dulu Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/612/2865811/ingin-mendalami-bahasa-jerman-dan-berkarir-di-sana-saksikan-morning-update-di-inews-bersama-dita-amelia-bzHIJzBzPm.jpg
Ingin Mendalami Bahasa Jerman dan Berkarir di Sana? Saksikan Morning Update di iNews Bersama Dita Amelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/612/2829526/tips-belajar-bahasa-jepang-bagi-pemula-agar-cepat-bisa-9fL2i1OOkF.jpg
Tips Belajar Bahasa Jepang bagi Pemula agar Cepat Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/02/612/2773983/zahid-azmi-ibrahim-bagikan-tips-bermanfaat-untuk-mempelajari-bahasa-asing-secara-otodidak-ngHymuR3XY.jpg
Zahid Azmi Ibrahim Bagikan Tips Bermanfaat untuk Mempelajari Bahasa Asing Secara Otodidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/08/612/2558139/4-tips-percepat-anak-belajar-bahasa-inggris-salah-satunya-dari-game-ieHvpWwnx0.jpg
4 Tips Percepat Anak Belajar Bahasa Inggris, Salah Satunya dari Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/27/612/2508249/7-tips-dalam-mengatur-waktu-ala-zahid-azmi-ibrahim-So8XUgndrn.jpeg
7 Tips dalam Mengatur Waktu ala Zahid Azmi Ibrahim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement