4 Trik agar Menang Lomba Panjat Pinang

SALAH satu lomba yang biasa dilakukan pada HUT Kemerdekaan RI adalah panjat pinang. Lomba yang sudah menjadi ciri khas perayaan HUT RI tersebut memang sudah dikenal sejak Belanda menduduki Indonesia.

Di era 1930, para kolonial Belanda mengadakan panjat pinang untuk hiburan saat mengadakan hajatan, seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun. Adapun hadiah yang digantung pada ujung pohon pinang tersebut berupa makanan, seperti keju dan gula, ataupun pakaian.

Nah, kini Ada baiknya jika peserta yang ingin mengikuti lomba panjat pinang mengetahui beberapa tips yang dibutuhkan agar dapat memenangkan lomba.

Lomba panjat pinang diketahui merupakan salah satu lomba yang memerlukan tantangan yang tidak mudah. Tiang yang digunakan dalam perlombaan ini ditambahkan dengan oli sehingga mempersulit para peserta lomba untuk mencapai puncak tiang.

Lantas apa sajakah tips menang lomba panjat pinang yang perlu diketahui? Berikut beberapa tips menang lomba panjat pinang yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Kekompakan tim

Perlombaan ini dilakukan secara berkelompok. Kekompakan masing-masing peserta sangat dibutuhkan karena tiap peserta harus selalu berkomunikasi satu sama lain agar dapat memenangkan perlombaan ini.

Siapkan fisik yang kuat

Dalam perlombaan ini diperlukan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga persiapan fisik yang kuat juga harus dilakukan sebelum memulai perlombaan. Anda bisa latihan dengan melakukan olahraga yang rutin.