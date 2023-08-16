Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kumpulan Momen Lomba 17 Agustus-an, Super Kocak Menggelitik Perut

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:30 WIB
Kumpulan Momen Lomba 17 Agustus-an, Super Kocak Menggelitik Perut
Kumpulan momen lucu lomba 17 Agustus, (Foto: Twitter @rizqianaliva)
A
A
A

HARI Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, atau biasa disebut 17 Agustus-an selalu identik dengan berbagai pertunjukkan menghibur mulai dari parade militer hingga parade budaya.

Tak lupa, salah satu yang paling ikonik di momentum perayaan 17 Agustus ini berbagai lomba-lomba kreatif juga tak pernah absen dan selalu menyemarakkan Hari Kemerdekaan.

Tak hanya seru, dalam kegiatannya banyak sekali kelucuan-kelucuan para peserta selama mengikuti lomba 17 Agustus-an. Seperti yang beredar viral di linimasa sosial media ini, dihimpun dari utas akun Twitter @jek___ , Kamis (17/8/2023) berikut kumpulan momen lomba 17 Agustus yang kocak, menggelitik perut.

1. Makan kerupuk tak semangat: Lomba makan kerupuk biasanya jadi lomba paling menyenangkan, dan bisa dibilang termudah di antara semua lomba khas 17 Agustus yang ada.

Tapi hal ini sepertinya tak berlaku untuk bocah satu ini, meskipun jarak kerupuk sangat dekat dan mudah untuk dilahap ia tak kunjung berhasil menghabiskannya. Bahkan salah seorang pria tampak mendekatinya, dan memberikan semangat tapi tetap tak berhasil.

2. Lomba tangkap ayam: Dalam lomba ini peserta diharuskan menangkap ayam dengan kondisi tak boleh melihat. Terlihat dari video ini, empat orang pria menggunakan corong minyak untuk digunakan sebagai penutup mata sekaligus wajah, telah bersiap-siap untuk menangkap ayam.

Tetapi usilnya, ayam yang seharusnya ditangkap belum dilepas oleh sang panitia. Padahal keempat orang ini telah berupaya untuk mencari dan mencoba menangkap ayam itu. Aduh, ada-ada saja ya keisengannya!

 (Foto: Tangkapan layar Twitter @rizqianaliva) 

Halaman:
1 2
      
