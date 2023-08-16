Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Belajar Bahasa Jerman tapi Kesulitan? Sontek 5 Dulu Tipsnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:49 WIB
Ingin Belajar Bahasa Jerman tapi Kesulitan? Sontek 5 Dulu Tipsnya
Tips belajar bahasa Jerman, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

BAHASA Jerman menjadi bahasa asing nomor lima yang paling banyak digunakan di dunia, namun di saat yang bersamaan jadi salah satu bahasa asing yang terdengar sulit untuk dipelajari.

Makanya, tak heran tidak banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya memilih untuk enggan menekuni bahasa asing yang satu ini.

Diungkap Dita Amelia, guru bahasa Jerman di Magna Education, salah satu bagian tersulit dalam belajar bahasa Jerman dibanding dengan bahasa asing lainnya adalah memahami kata benda.

"Bahasa Jerman biasanya kesulitannya kata benda ya. Sebab kata benda dalam bahas Jerman punya gender, maskulin, feminin, netral,” jelas Dita Amelia saat ditemui di program Morning Update iNews TV,  Rabu (15/8/2023).

“Itu sifatnya hafalan dan itu yang kadang sulit bagi siswa belajarnya," tambahnya.

Walaupun demikian, hal tersebut jangan sampai mematahkan semangat untuk mempelajari bahasa Jerman. Sebab, ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapat jika menguasai bahasa Jerman. Mulai dari berkuliah hingga berkarier di negara maju tersebut.

Nah, berikut ini Dita Amelia memberikan tips agar mudah belajar bahasa Jerman. Simak dan praktikkan langsung yuk!

1. Menonton YouTube: YouTube bisa jadi sarana belajar yang paling mudah diakses. Anda bisa belajar apapun melalui YouTube. Dita pun menjelaskan jika bisa mempelajari bahasa Jerman dari sini.

(Foto: MPI/ Devi) 

"Banyak sekarang video pembelajaran melalui YouTube, video singkat yang dari native asli itu bisa melatih pendengaran," kata Dita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
