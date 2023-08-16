Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Perjuangan Hanny Felle, Pahlawan Literasi Anak Papua yang Sukses Bangun 26 Rumah Baca di Jayapura

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:30 WIB
Kisah Perjuangan Hanny Felle, Pahlawan Literasi Anak Papua yang Sukses Bangun 26 Rumah Baca di Jayapura
Kisah perjuangan Hanny Felle, Pahlawan Literasi Anak-anak Papua, (Foto: Dok Pribadi Hanny Felle)
MESKI sudah 78 tahun sudah Indonesia telah merdeka. Tak bisa dipungkiri, nyatanya di pelosok sana, masih ada yang ternyata terus berjuang untuk meningkatkan literasi anak bangsa.

Dialah Hanny Felle, perempuan dari kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Tidak harus hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi hebat. Sepertinya, pepatah itu cocok untuk menggambarkan prinsip seorang Hanny Felle.

Meski hanya lulusan SMA dan berstatus ibu rumah tangga, Hanny yang lulusan SMA Yayasan Pendidikan Fransiskus Asisi di Sentani tersebut punya niat mulia untuk bisa membuat anak-anak di Papua agar bisa memiliki minat literasi dan keterampilan yang semakin tinggi.

Perjuangannya ia mulai 11 tahun lalu, tepatnya pada 2012. Hanny berinisiatif menjadikan rumahnya sebagai tempat singgah anak-anak untuk mengisi kegiatan anak-anak di lingkungan sekitar usai pulang sekolah.

 BACA JUGA:

 

(Foto: Dok pribadi Hanny Felle) 

Hanny yang saat itu hobi mengoleksi berbagai jenis buku, lantas mengajak anak-anak untuk membaca koleksi buku-bukunya. Meskipun tidak memiliki latar belakang profesi sebagai seorang guru, instingnya untuk mengajar anak-anak tersebut mulai tumbuh.

      
