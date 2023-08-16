Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Mendalami Bahasa Jerman dan Berkarir di Sana? Saksikan Morning Update di iNews Bersama Dita Amelia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:38 WIB
Ingin Mendalami Bahasa Jerman dan Berkarir di Sana? Saksikan Morning Update di iNews Bersama Dita Amelia
Belajar bahasa Jerman di Morning Update iNews TV, (Foto: MPI/ Devi)
A
A
A

TAHUKAH Anda, bahwa ternyata bahasa Jerman merupakan bahasa paling banyak yang digunakan ke-5 di dunia. Hal ini menandakan bahwa bahasa Jerman salah satu bahasa asing yang penting untuk dipelajari.

Dengan mempelajari bahasa Jerman, seseorang tentu akan bisa berkarir di Jerman. Sebagai negara maju, Jerman tentu memberikan gaji yang cukup besar dibanding Indonesia. Selain itu, banyak juga peluang kerja yang tersedia. Sebab, penduduk usia produktif di sana sangat sedikit.

Sayangnya informasi tersebut masih jarang sekali diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Jerman masih sering diabaikan oleh masyarakat di Tanah Air. Padahal, akan ada banyak manfaat di baliknya.

Selain mendapatkan penghasilan yang tinggi, dengan bekerja di Jerman pun kita akan terpengaruh budaya kerja negara maju, mulai dari cekatan dalam bekerja, disiplin, hingga sikap profesionalnya. Jadi sangat bermanfaat sekali bahasa Jerman ini.

 BACA JUGA:

Lantas, bagaimana cara kita untuk memulai belajar bahasa Jerman? Adakah tips belajar bahasa Jerman dengan cepat? Temukan jawabannya di Morning Update iNews TV bersama guru bahasa Jerman Dita Amelia yang tayang pada Kamis, 17 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
