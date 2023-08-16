Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Akrabnya Menlu Retno Marsudi dan Cucu, Kompak Pakai Busana Daerah

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:30 WIB
Akrabnya Menlu Retno Marsudi dan Cucu, Kompak Pakai Busana Daerah
Menlu Retno Marsudi, (Foto: Instagram @retno_marsudi)
A
A
A

DI luar tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di rumahnya adalah juga seorang nenek. Ya, bagi sang cucu, Bramastha Marsudi, Retno Marsudi bukanlah seorang pejabat negara, melainkan neneknya tercinta.

Meski sibuk dengan kesibukannya, sebagai nenek, Menlu Retno tetap berusaha bisa punya quality time dengan sang cucu. Contohnya hari ini, saat dirinya harus menghadiri Sidang Tahunan MPR RI.

Lewat akun Instagram pribadinya, @retno_marsudi, sebelum melangkah ke gedung MPR DPR, ia terlebih dahulu meluangkan waktunya bersama Bramastha. Tak hanya sempat bermain sebentar, pasangan nenek dan cucu ini juga terlihat sangat kompak mengenakan busana adat dari daerah berbeda.

"Bramastha Marsudi and I, baju adat Jawa dan Toraja," kata Retno Marsudi, dikutip Rabu (16/8/2023).

Terlihat Bramastha begitu menggemaskan dalam balutan baju motif Lurik khas Jawa Tengah, ditambah kain bermotif parang sebagai bawahan. Tak lupa, bocah cilik itu juga lengkap memakai blangkon di kepalanya.

Berbeda dari Bram, sang nenek justru membalut diri dengan baju adat Toraja berwarna serba merah. Pada beberapa bagian juga terdapat corak dengan warna kuning keemasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163567/gibran-qFjU_large.jpg
Makna Busana Adat Gibran Sekeluarga saat Upacara HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163564/prabowo-5e7t_large.jpg
Makna Baju Demang Betawi yang Dipakai Prabowo di HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/194/3037088/bantengan-rLyD_large.jpg
Ritual Khusus Penambah Energi Gaib Pada Proses Pembuatan Kostum Bantengan Asal Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/194/2869898/5-potret-perempuan-indonesia-anggun-dengan-baju-adat-0SQBRkpXCG.jpg
5 Potret Perempuan Indonesia Anggun dengan Baju Adat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/16/194/2648689/potret-keren-menlu-retno-marsudi-pakai-baju-adat-batak-toba-di-sidang-tahunan-mpr-2022-DYA46WJHA1.JPG
Potret Keren Menlu Retno Marsudi Pakai Baju Adat Batak Toba di Sidang Tahunan MPR 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/16/194/2456252/wapres-ma-aruf-amin-pakai-pattuqduq-towaine-ini-filosofi-di-baliknya-uVijOMpduc.jpg
Wapres Ma'aruf Amin Pakai Pattuqduq Towaine, Ini Filosofi di Baliknya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement