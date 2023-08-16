Akrabnya Menlu Retno Marsudi dan Cucu, Kompak Pakai Busana Daerah

DI luar tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di rumahnya adalah juga seorang nenek. Ya, bagi sang cucu, Bramastha Marsudi, Retno Marsudi bukanlah seorang pejabat negara, melainkan neneknya tercinta.

Meski sibuk dengan kesibukannya, sebagai nenek, Menlu Retno tetap berusaha bisa punya quality time dengan sang cucu. Contohnya hari ini, saat dirinya harus menghadiri Sidang Tahunan MPR RI.

Lewat akun Instagram pribadinya, @retno_marsudi, sebelum melangkah ke gedung MPR DPR, ia terlebih dahulu meluangkan waktunya bersama Bramastha. Tak hanya sempat bermain sebentar, pasangan nenek dan cucu ini juga terlihat sangat kompak mengenakan busana adat dari daerah berbeda.

"Bramastha Marsudi and I, baju adat Jawa dan Toraja," kata Retno Marsudi, dikutip Rabu (16/8/2023).

Terlihat Bramastha begitu menggemaskan dalam balutan baju motif Lurik khas Jawa Tengah, ditambah kain bermotif parang sebagai bawahan. Tak lupa, bocah cilik itu juga lengkap memakai blangkon di kepalanya.

Berbeda dari Bram, sang nenek justru membalut diri dengan baju adat Toraja berwarna serba merah. Pada beberapa bagian juga terdapat corak dengan warna kuning keemasan.