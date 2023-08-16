Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Darak Badarak, Juara 2 Indonesia's Got Talent 2023 Asal Sumbar

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:00 WIB
Potret Darak Badarak, Juara 2 Indonesia's Got Talent 2023 Asal Sumbar
Potret Darak Badarak Juara 2 Indonesias Got Talent 2023 (Foto: Instagram/@gottalentid)
A
A
A

POTRET Darak Badarak, juara 2 Indonesia's Got Talent 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Seperti apa potret Darak Badarak

Darak Badarak merupakan salah satu finalis Indonesia's Got Talent 2023 yang berasal dari Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Darak Badarak sendiri adalah sebuah komunitas yang anggotanya terdiri dari anak-anak muda berusia 12 - 32 tahun.

Komunitas tersebut sudah berdiri sekitar 13 tahun lamanya dari tahun 2010. Tak heran, jika performa mereka selama tampil di Indonesia's Got Talent selalu memukau perhatian penonton, sehingga mereka meraih juara kedua.

Berikut ini potret Darak Badarak pemenang juara 2 Indonesia's Got Talent 2023, Rabu (16/8/2023). 

Saat audisi 

Potret Darak Badarak

(Potret Darak Badarak, Foto: Instagram/@darakbadarak)

Potret Darak Badarak saat audisi kedua di panggung Indonesia's Got Talent yang mendapat standing applause dari 3 judges, yakni Deny Sumargo, Reza Arap, dan David Bayu.

Membuat juri terpana

Potret Darak Badarak

(Potret Darak Badarak, Foto: Instagram/@gottalentid)

Darak Badarak tampil sedikit berbeda dengan membawakan alunan musik Jawa x Minang yang berhasil membuat juri terpana.

Mengguncang panggung IGT

Potret Darak Badarak

(Potret Darak Badarak, Foto: Instagram/@gottalentid)

Darak Badarak selalu tampil dengan perform yang unik di atas panggung. Salah satunya saat memadukan musik Hip Hop dan Tradisional yang berhasil mengguncang stage Indonesia's Got Talent.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/194/2865776/potret-major-9-juara-3-indonesia-s-got-talent-2023-yang-keren-dan-stylish-0H2Hbq0dZu.jpg
Potret Major 9, Juara 3 Indonesia's Got Talent 2023 yang Keren dan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/194/2865595/5-potret-femme-fatale-grup-magician-dancer-yang-jadi-juara-indonesia-s-got-talent-2023-Y5Ju98pBI8.jpg
5 Potret Femme Fatale, Grup Magician Dancer yang Jadi Juara Indonesia's Got Talent 2023
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement