Potret Darak Badarak, Juara 2 Indonesia's Got Talent 2023 Asal Sumbar

POTRET Darak Badarak, juara 2 Indonesia's Got Talent 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Seperti apa potret Darak Badarak?

Darak Badarak merupakan salah satu finalis Indonesia's Got Talent 2023 yang berasal dari Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Darak Badarak sendiri adalah sebuah komunitas yang anggotanya terdiri dari anak-anak muda berusia 12 - 32 tahun.

Komunitas tersebut sudah berdiri sekitar 13 tahun lamanya dari tahun 2010. Tak heran, jika performa mereka selama tampil di Indonesia's Got Talent selalu memukau perhatian penonton, sehingga mereka meraih juara kedua.

Berikut ini potret Darak Badarak pemenang juara 2 Indonesia's Got Talent 2023, Rabu (16/8/2023).

Saat audisi

(Potret Darak Badarak, Foto: Instagram/@darakbadarak)

Potret Darak Badarak saat audisi kedua di panggung Indonesia's Got Talent yang mendapat standing applause dari 3 judges, yakni Deny Sumargo, Reza Arap, dan David Bayu.

Membuat juri terpana

(Potret Darak Badarak, Foto: Instagram/@gottalentid)

Darak Badarak tampil sedikit berbeda dengan membawakan alunan musik Jawa x Minang yang berhasil membuat juri terpana.

Mengguncang panggung IGT

(Potret Darak Badarak, Foto: Instagram/@gottalentid)

Darak Badarak selalu tampil dengan perform yang unik di atas panggung. Salah satunya saat memadukan musik Hip Hop dan Tradisional yang berhasil mengguncang stage Indonesia's Got Talent.