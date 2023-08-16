Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Kincir Angin Sampai Umbul-umbul

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:00 WIB
Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Kincir Angin Sampai Umbul-umbul
Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEKORASI Kelas 17 Agustus 2023 Unik Sekaligus Mudah, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mengingat peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-78 sudah di depan mata.

Hari yang ditetapkan sebagai hari libur nasional tersebut biasanya dirayakan dengan berbagai perlombaan tradisional seperti tarik tambang, balap karung, hingga makan kerupuk yang ikonik di Indonesia.

Selain perlombaan tersebut, beberapa pelajar di sekolah-sekolah pun biasanya juga turut memperlombakan kelas mereka untuk dihias menjadi kelas terunik dan terindah. Lomba tersebut tentu hadir untuk memperebutkan hadiah untuk juaranya. Perlombaan tersebut juga akan menilai kreativitas dari siswa-siswanya.

Berikut ini Okezone rangkumkan berbagai inspirasi dekorasi unik yang mudah untuk dihias di kelas dalam rangka perayaan HUT RI ke-78, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023)

1. Foto Pahlawan: Foto pahlawan merupakan salah satu ornamen penting untuk menghias kelas. Selain mempercantik, memajang foto pahlawan juga menjadi salah satu cara untuk menghormati jasa para pahlawan yang sangat besar untuk negara ini.

2. Bendera Merah-Putih: Ornamen satu ini tidak kalah penting untuk jadi dekorasi kelas sebab bendera merah putih merupakan lambang negara Indonesia. Biasanya, ornamen ini dapat dibuat sendiri dengan bahan kertas minyak maupun plastik.

(Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Foto: MPI) 

3. Balon Merah-Putih: Selain bendera, balon berwarna merah dan putih juga sangat ikonik untuk menghiasi kelas di hari 17 Agustus mendatang. Kamu bisa sesuaikan ukuran balon dengan keinginan.


(Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Foto: Freepik) 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/15/196/1950910/teddy-setiawan-diaspora-indonesia-yang-menyulap-desain-ruang-di-crazy-rich-asians-jadi-glamour-ZoXx0rsRsE.jpg
Teddy Setiawan, Diaspora Indonesia yang Menyulap Desain Ruang di Crazy Rich Asians Jadi Glamour!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/03/196/1854283/jadi-kota-layak-anak-di-tahun-2030-perkantoran-di-indonesia-harus-ramah-anak-aV0FzyoDw4.jpg
Jadi Kota Layak Anak di Tahun 2030, Perkantoran di Indonesia Harus Ramah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/16/196/1845785/pasangan-kekasih-sulap-gerobak-sapi-jadi-rumah-mobil-super-keren-wgsquPcaqu.jpg
Pasangan Kekasih Sulap Gerobak Sapi Jadi Rumah Mobil Super Keren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/12/196/1829387/dekorasi-bergaya-bohemian-bakal-ramaikan-tren-wedding-2018-RQ9omtzwg9.jpg
Dekorasi Bergaya Bohemian Bakal Ramaikan Tren Wedding 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/29/196/1785779/pernah-berkhayal-tinggal-di-atas-perahu-nih-wujud-nyatanya-jSQ4hmeFrc.jpg
Pernah Berkhayal Tinggal di Atas Perahu? Nih Wujud Nyatanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/25/196/1763373/menguak-mitos-misteri-di-balik-ceiling-teras-biru-di-georgia-nCSPonDTAL.jpg
Menguak Mitos Misteri di Balik Ceiling Teras Biru di Georgia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement