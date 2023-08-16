Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Kincir Angin Sampai Umbul-umbul

DEKORASI Kelas 17 Agustus 2023 Unik Sekaligus Mudah, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mengingat peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-78 sudah di depan mata.

Hari yang ditetapkan sebagai hari libur nasional tersebut biasanya dirayakan dengan berbagai perlombaan tradisional seperti tarik tambang, balap karung, hingga makan kerupuk yang ikonik di Indonesia.

Selain perlombaan tersebut, beberapa pelajar di sekolah-sekolah pun biasanya juga turut memperlombakan kelas mereka untuk dihias menjadi kelas terunik dan terindah. Lomba tersebut tentu hadir untuk memperebutkan hadiah untuk juaranya. Perlombaan tersebut juga akan menilai kreativitas dari siswa-siswanya.

Berikut ini Okezone rangkumkan berbagai inspirasi dekorasi unik yang mudah untuk dihias di kelas dalam rangka perayaan HUT RI ke-78, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023)

1. Foto Pahlawan: Foto pahlawan merupakan salah satu ornamen penting untuk menghias kelas. Selain mempercantik, memajang foto pahlawan juga menjadi salah satu cara untuk menghormati jasa para pahlawan yang sangat besar untuk negara ini.

2. Bendera Merah-Putih: Ornamen satu ini tidak kalah penting untuk jadi dekorasi kelas sebab bendera merah putih merupakan lambang negara Indonesia. Biasanya, ornamen ini dapat dibuat sendiri dengan bahan kertas minyak maupun plastik.

(Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Foto: MPI)

3. Balon Merah-Putih: Selain bendera, balon berwarna merah dan putih juga sangat ikonik untuk menghiasi kelas di hari 17 Agustus mendatang. Kamu bisa sesuaikan ukuran balon dengan keinginan.





(Dekorasi Kelas 17 Agustus Unik Sekaligus Mudah, Foto: Freepik)