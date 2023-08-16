Advertisement
HOME WOMEN LIFE

130 Ide Lomba 17 Agustus 2023 untuk Anak PAUD, TK, SD, SMP dan SMA

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:13 WIB
130 Ide Lomba 17 Agustus 2023 untuk Anak PAUD, TK, SD, SMP dan SMA
Ide Lomba 17 Agustus (Foto:Okezone)
A
A
A

DERETAN 130 ide lomba 17 Agustus 2023 untuk anak PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA ini bisa Anda jadikan referensi. Perlombaan untuk memperingati hari kemerdekaan, menjadi salah satu hal yang paling dinantikan pada bulan Agustus.

Lomba-lomba ini biasanya tak hanya diikuti oleh orang dewasa, namun juga anak-anak hingga remaja. Karena itulah biasanya lomba 17-an memiliki jenis yang cukup bervariasi.

Ide Lomba

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023) berikut 130 ide lomba 17 Agustus 2023 untuk anak PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

- 25 Lomba untuk anak PAUD-TK

1. Lomba mengumpulkan bola sesuai warna

2. Lomba balapan memindahkan bola

3. Lomba lari kelinci

4. Lomba mencari benda merah dan putih

5. Lomba fashion show pakaian adat

