Contoh Proposal 17 Agustus 2023 untuk RT, RW, Sekolah, dan Desa

KUMPULAN contoh proposal untuk kegiatan 17 Agustus 2023 ini bisa dijadikan referensi untuk para instansi yang hendak menggelar acara Kemerdekaan Indonesia.

Dalam membuat acara, dibutuhkan proposal untuk mengetahui apa saja kegiatan yang akan digelar baik jumlah anggaran maupun siapa saja panitianya.

Berikut okezone berikan contoh proposal 17 Agustus 2023 untuk RT, RW, sekolah dan desa melansir dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023).

1. Contoh proposal untuk RT atau RW

A. Latar Belakang

Tanggal 17 Agustus merupakan hari dimana rakyat Indonesia memperingati kemerdekaan. Pada tahun ini, merupakan HUT ke-78 RI yang jatuh pada Jumat 17 Agustus 2023. Guna memperingati hari kemerdekaan, kami selaku panitia akan mengadakan acara HUT ke-78 RI dengan tema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”. Kita perkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global di lingkungan RT 02 RW 9.

B. Landasan Kegiatan

UUD 1945

Pancasila

Kesepakatan musyawarah RT 03

Nama dan Tema Kegiatan

Kegiatan ini adalah PERINGATAN HUT KE-78 KEMERDEKAAN RI dengan tema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud diadakannya kegiatan tersebut untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan rasa gembira dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 RI yang jatuh pada Jumat 17 Agustus 2023.

Berikut tujuan diadakannya acara ini:

Mengajak seluruh warga RT 02 untuk mengingat jasa para pahlawan.

Mempererat tali silaturahmi antar warga.

Mendorong rasa bangga dan cinta terhadap tanah air.

Memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba.

Menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan.

D. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa perlombaan dan panggung hiburan. Jenis perlombaan yang diadakan antara lain adalah sebagai berikut:

Balap karung

Panjat pinang

Lomba nyanyi dangdut

Pecah air

Makan kerupuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan perayaan HUT RI ke-78 adalah sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Sabtu dan Minggu, 25-26 Agustus 2023

Waktu: 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat: Lapangan sepak bola RT 03

Panitia Pelaksana:

Penanggung Jawab: …………

Ketua Panitia: …………

Wakil Ketua: …………

Sekretaris: …………….

Bendahara: …………….

Seksi Acara: ………..

Seksi Dokumentasi: ………..

Seksi Upacara: ………….

Seksi Peralatan: ……………

Seksi Lomba: ………….

F. Estimasi Biaya

Karung 5 buah Rp20.000

Plastik 2 pack Rp10.000

Tali rafia Rp10.000

Kerupuk Rp50.000

Hadiah lomba Rp2.000.000

Konsumsi juri Rp300.000

Sewa Panggung dan sound sistem Rp2.500.000

Total kebutuhan dana Rp4.890.000

G. Peserta Kegiatan

Acara ini diselenggarakan untuk diikuti oleh semua warga desa RT 02 yang mengikuti proses pendaftaran.

H. Penutup

Demikian proposal ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan, Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.