KUMPULAN contoh proposal untuk kegiatan 17 Agustus 2023 ini bisa dijadikan referensi untuk para instansi yang hendak menggelar acara Kemerdekaan Indonesia.
Dalam membuat acara, dibutuhkan proposal untuk mengetahui apa saja kegiatan yang akan digelar baik jumlah anggaran maupun siapa saja panitianya.
Berikut okezone berikan contoh proposal 17 Agustus 2023 untuk RT, RW, sekolah dan desa melansir dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023).
1. Contoh proposal untuk RT atau RW
A. Latar Belakang
Tanggal 17 Agustus merupakan hari dimana rakyat Indonesia memperingati kemerdekaan. Pada tahun ini, merupakan HUT ke-78 RI yang jatuh pada Jumat 17 Agustus 2023. Guna memperingati hari kemerdekaan, kami selaku panitia akan mengadakan acara HUT ke-78 RI dengan tema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”. Kita perkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global di lingkungan RT 02 RW 9.
B. Landasan Kegiatan
UUD 1945
Pancasila
Kesepakatan musyawarah RT 03
Nama dan Tema Kegiatan
Kegiatan ini adalah PERINGATAN HUT KE-78 KEMERDEKAAN RI dengan tema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”.
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan
Adapun maksud diadakannya kegiatan tersebut untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan rasa gembira dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 RI yang jatuh pada Jumat 17 Agustus 2023.
Berikut tujuan diadakannya acara ini:
Mengajak seluruh warga RT 02 untuk mengingat jasa para pahlawan.
Mempererat tali silaturahmi antar warga.
Mendorong rasa bangga dan cinta terhadap tanah air.
Memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba.
Menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan.
D. Bentuk Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa perlombaan dan panggung hiburan. Jenis perlombaan yang diadakan antara lain adalah sebagai berikut:
Balap karung
Panjat pinang
Lomba nyanyi dangdut
Pecah air
Makan kerupuk
E. Pelaksanaan Kegiatan
Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan perayaan HUT RI ke-78 adalah sebagai berikut:
Hari, Tanggal : Sabtu dan Minggu, 25-26 Agustus 2023
Waktu: 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat: Lapangan sepak bola RT 03
Panitia Pelaksana:
Penanggung Jawab: …………
Ketua Panitia: …………
Wakil Ketua: …………
Sekretaris: …………….
Bendahara: …………….
Seksi Acara: ………..
Seksi Dokumentasi: ………..
Seksi Upacara: ………….
Seksi Peralatan: ……………
Seksi Lomba: ………….
F. Estimasi Biaya
Karung 5 buah Rp20.000
Plastik 2 pack Rp10.000
Tali rafia Rp10.000
Kerupuk Rp50.000
Hadiah lomba Rp2.000.000
Konsumsi juri Rp300.000
Sewa Panggung dan sound sistem Rp2.500.000
Total kebutuhan dana Rp4.890.000
G. Peserta Kegiatan
Acara ini diselenggarakan untuk diikuti oleh semua warga desa RT 02 yang mengikuti proses pendaftaran.
H. Penutup
Demikian proposal ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan, Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.